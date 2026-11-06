Bộ phim cuối cùng nhưng dang dở của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long là một trong những biểu tượng võ thuật có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Trong sự nghiệp ngắn ngủi, ông góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển, tạo dấu ấn bằng những màn giao đấu tốc độ và phong cách diễn xuất đặc trưng. Tuy nhiên, câu chuyện về bộ phim cuối cùng của huyền thoại này vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, bởi ông đã qua đời trước khi tác phẩm kịp chính thức ra mắt.

Nhắc đến bộ phim cuối cùng của Lý Tiểu Long, khán giả thường nghĩ ngay đến Enter the Dragon (Long Tranh Hổ Đấu). Đây là bộ phim điện ảnh hoàn chỉnh cuối cùng có sự tham gia của ông trước khi qua đời ngày 20/7/1973. Tác phẩm được phát hành vào tháng 8 cùng năm, chỉ khoảng một tháng sau khi ngôi sao võ thuật qua đời ở tuổi 32.

Bộ phim Long Tranh Hổ Đấu của Lý Tiểu Long nhưng chính bản thân ông cũng chưa được xem hoàn thiện.

Enter the Dragon đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Lý Tiểu Long khi đây là dự án hợp tác giữa Hollywood và Hong Kong, do Robert Clouse đạo diễn. Bộ phim kể về một cao thủ võ thuật được cử tham gia cuộc thi đấu trên hòn đảo của một tên trùm tội phạm, từ đó tìm cách điều tra những hoạt động phi pháp đang diễn ra tại đây.

Không chỉ sở hữu những màn giao đấu mãn nhãn, tác phẩm còn gây ấn tượng bởi cách xây dựng nhân vật và những triết lý võ thuật gắn liền với Lý Tiểu Long. Đặc biệt, phân cảnh chiến đấu trong căn phòng gương đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của dòng phim võ thuật.

Theo Viện phim Mỹ (AFI), Enter the Dragon được thực hiện với kinh phí khoảng 850.000 USD và trở thành một trong những bộ phim võ thuật thành công nhất thời kỳ đó. Tác phẩm không chỉ giúp Lý Tiểu Long tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả quốc tế mà còn góp phần thay đổi cách Hollywood nhìn nhận các diễn viên gốc Á.

Phân cảnh chiến đấu trong căn phòng gương của Lý Tiểu Long.

Điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt là Lý Tiểu Long không bao giờ có cơ hội chứng kiến thành quả cuối cùng của mình. Ông qua đời khi quá trình phát hành đang được chuẩn bị. Tác phẩm sau đó được công chiếu và nhanh chóng trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh hành động.

Bên cạnh Enter the Dragon, một bộ phim khác thường được nhắc đến khi nói về những ngày cuối đời của Lý Tiểu Long là Game of Death (Tử Vong Du Hý). Đây mới là dự án còn dang dở mà ông trực tiếp tham gia trước khi qua đời.

Lý Tiểu Long bắt đầu thực hiện Game of Death từ năm 1972. Ông xây dựng câu chuyện xoay quanh một võ sĩ phải đối đầu với những cao thủ ở các tầng khác nhau của một tòa tháp. Điểm đặc biệt của bộ phim nằm ở ý tưởng để nhân vật chính sử dụng những phong cách võ thuật khác nhau nhằm vượt qua từng đối thủ.

Tuy nhiên, khi dự án đang trong quá trình thực hiện, Lý Tiểu Long tạm dừng công việc để tập trung cho Enter the Dragon. Sau khi ông qua đời, đạo diễn Robert Clouse tiếp tục hoàn thiện Game of Death bằng cách quay thêm nhiều cảnh với diễn viên đóng thế và sử dụng tư liệu cũ của Lý Tiểu Long. Bộ phim được phát hành năm 1978, khác biệt đáng kể so với ý tưởng ban đầu của ông.

Trận đấu của Lý Tiểu Long trong The Game of Death.

Năm 2000, một phần tư liệu gốc do Lý Tiểu Long thực hiện được đưa vào phim tài liệu Bruce Lee: A Warrior's Journey, giúp khán giả có cơ hội nhìn thấy rõ hơn ý tưởng nghệ thuật mà ông từng theo đuổi.

Vì vậy, nếu xét bộ phim hoàn chỉnh cuối cùng trước khi qua đời, câu trả lời là Enter the Dragon. Còn Game of Death là dự án dang dở, được hoàn thiện và phát hành sau khi ông mất. Sự khác biệt này càng khiến hành trình điện ảnh của Lý Tiểu Long trở nên đặc biệt. Ông ra đi khi còn quá trẻ, nhưng những tác phẩm để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả và nhà làm phim.