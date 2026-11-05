Sao Disney 'xả ảnh' du lịch Việt Nam kèm lời nhắn cảm ơn

Cole Sprouse và một khoảnh khắc tại Hà Nội. (Ảnh: Instagram)

Cole Sprouse, nổi tiếng qua phim Disney "Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody" (The Suite Life of Zack & Cody) vừa đăng tải loạt ảnh về chuyến đi tới Việt Nam.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, nam diễn viên đăng liền 20 bức ảnh kèm một thông điệp ngắn gọn "Thank you Vietnam" (Cảm ơn Việt Nam). Dù không chia sẻ cụ thể lịch trình đi những đâu nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra nhiều chỉ dấu và khoảnh khắc đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Loạt ảnh do Cole Sprouse tự chụp theo phong cách đường phố, có cảnh người dân sinh hoạt ở hồ Tây, những món ăn hàng rong, phố phường về đêm, một số hàng ăn nổi tiếng ở Hà Nội...

Nam diễn viên có vẻ thích thú với sự nhộn nhịp và giàu sức sống của người dân. Anh lưu nhiều khoảnh khắc các bà, các mẹ tập thể dục sáng sớm trên Hồ Gươm, trong công viên và các góc phố, nơi nhộn nhịp, nơi trầm lắng…

Cole Sprouse trong một quán ăn Hà Nội. (Ảnh: Instagram)

Hai ngày trước đó, nam diễn viên người Mỹ bất ngờ chia sẻ ảnh và video dạng story (chỉ xem được trong 24 giờ) cùng bạn uống bia ở Tạ Hiện, ra công viên và Bờ Hồ xem người dân sinh hoạt, tập thể dục. Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi Cole đăng kèm tag “Hanoi, Vietnam.”

Do giữ kín thời gian đi và ở cũng như lịch trình, Cole ít bị bắt gặp. “Anh ấy ở Hà Nội mà không ai để ý ư?” “Về sao không nói??” là một số bình luận vui của người hâm mộ từ Việt Nam.

Số khác dành lời khen cho ảnh của Cole, chia sẻ niềm yêu thích chung với nhiếp ảnh và vẻ đẹp văn hóa, đời sống ở Hà Nội nói riêng và châu Á nói chung. "Cảm ơn Cole, ảnh của bạn rất có hồn," "Cảm ơn vì đã chia sẻ những hình ảnh đẹp từ Việt Nam... bức ảnh cuối có vẻ cho thấy bạn thích chuyến đi này" - một số người khác chia sẻ.

Theo story mới nhất, có vẻ Cole Sprouse đã có mặt ở đến tiếp theo là Kyoto, Nhật Bản, nối dài mạch cảm xúc đô thị pha trộn giữa mới và cũ, hiện đại và truyền thống.

Cole Sprouse cùng anh trai Dylan Sprouse thời làm sao nhí Disney (trái) và sau này. (Ảnh: Disney, AP)

Cole Sprouse sinh năm 1992 tại Arezzo, Italy, là em sinh đôi với Dylan Sprouse. Thuở nhỏ, hai diễn viên thường xuyên song hành, bắt đầu sự nghiệp diễn viên trong “Big Daddy” của Adam Sandler.

Vào thập niên 2000, tên tuổi Cole và Dylan lan rộng hơn khi Disney Channel phát triển mạnh ở thị trường châu Á và Đông Nam Á, đặc biệt qua hai series “The Suite Life of Zack & Cody” (2005–2008) và “The Suite Life on Deck” (2008–2011). Trong phim, hai anh em đóng vai cặp song sinh tinh nghịch, chuyên vướng vào những trò quậy phá khiến người lớn đau đầu.

Năm 2011 sau khi cùng Dylan rời Disney để tập trung việc học, Cole theo ngành Khảo cổ học tại Đại học New York. Anh cũng bắt đầu theo đuổi sở thích nhiếp ảnh từ thời gian này. Đến 2017, anh trở lại màn ảnh qua một số phim điện ảnh và dài tập, nổi bật có series Riverdale trên Netflix./.