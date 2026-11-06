Ninh Dương Lan Ngọc có tin vui sau khi công khai với chàng trai kém 8 tuổi

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ thông báo tin vui trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, thông tin này được nữ diễn viên chia sẻ không lâu sau khi cô tái xuất màn ảnh rộng, công khai màn kết hợp cùng nam diễn viên Quốc Anh trong dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3.

Ninh Dương Lan Ngọc mới đây đã chính thức công bố tin vui sau thời gian dài chờ đợi.

Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức xác nhận sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp. Đây được xem là cột mốc đặc biệt đối với nữ diễn viên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời đánh dấu cơ hội để cô gặp gỡ, giao lưu và tri ân những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng chia sẻ: "Sau bao ngày mong đợi Ngọc chính thức thông báo về điều đặc biệt này: '1st fan meeting Ninh Dương Lan Ngọc'. Cả nhà hãy đón chờ những điều đặc biệt sắp tới nhé".

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự phấn khích và gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Nhiều người cho rằng đây là sự kiện đáng mong đợi, đặc biệt khi Ninh Dương Lan Ngọc đã có hành trình dài hoạt động nghệ thuật và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Không ít khán giả cũng háo hức chờ đợi những thông tin tiếp theo về thời gian, địa điểm cũng như các hoạt động đặc biệt tại fan meeting.

Nhiều khán giả cho rằng đây là ngày trọng đại đối với Ninh Dương Lan Ngọc.

Đáng nói, tin vui lần này đến trong thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ màn tái xuất điện ảnh với Chị Chị Em Em 3. Trong dự án, nữ diễn viên lần đầu đóng cặp cùng Quốc Anh, đàn em kém cô 8 tuổi. Màn nên duyên trên màn ảnh rộng của cả hai nhận được những phản hồi tích cực, đặc biệt là những khoảnh khắc tương tác gần gũi phía sau hậu trường.

Sau nhiều năm dành thời gian cho các chương trình truyền hình và trau dồi khả năng diễn xuất, việc trở lại điện ảnh đã mang đến cho Ninh Dương Lan Ngọc thêm nhiều cơ hội kết nối với khán giả. Giờ đây, thông báo tổ chức fan meeting đầu tiên tiếp tục trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của cô.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và nam diễn viên kém 8 tuổi - Quốc Anh khiến dân tình dậy sóng với những khoảnh khắc trong Chị Chị Em Em 3.

Có thể nói, năm 2026 đang chứng kiến những bước chuyển mình đáng chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc. Từ việc trở lại màn ảnh rộng, lần đầu nên duyên cùng Quốc Anh cho đến quyết định tổ chức fan meeting, nữ diễn viên liên tiếp mang đến những thông tin tích cực cho người hâm mộ.

Với những khán giả đã yêu mến và đồng hành cùng Ninh Dương Lan Ngọc suốt nhiều năm, fan meeting sắp tới không đơn thuần là một buổi gặp gỡ mà còn là dịp để cùng nữ diễn viên nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời chờ đợi những dấu ấn mới của cô trong tương lai.