Chi Pu thừa nhận không thoát nổi Steven Nguyễn

Chi Pu mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về vai diễn Thị Nương tại buổi cinetour quảng bá phim Chị Chị Em Em 3. Nữ diễn viên cho biết nhân vật của mình mới 18 tuổi, vẫn còn rất nhỏ bé, non nớt trong suy nghĩ và đặc biệt dễ bị cuốn vào tình yêu đơn phương, thậm chí có phần mù quáng. Đây cũng là một trong những khía cạnh khiến Thị Nương trở thành nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý đáng chú ý trong tác phẩm.

Theo chia sẻ của Chi Pu, Thị Nương dành tình cảm sâu đậm cho một người nhưng lại không nhận được sự đáp lại như mong muốn. Sự thiếu thốn tình cảm cùng khát khao được yêu thương khiến cô gái trẻ có những lựa chọn khó kiểm soát. Khi đặt nhân vật vào bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với nhiều lễ giáo và định kiến, nữ diễn viên phải thể hiện một cô gái vừa nền nã bên ngoài, vừa chất chứa những cảm xúc phức tạp bên trong.

Chi Pu và Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3.

Cũng tại sự kiện, Chi Pu gây chú ý khi nhắc đến Steven Nguyễn và thừa nhận không thể thoát khỏi sức hút từ bạn diễn bởi sự điêu luyện trong quá trình thể hiện vai diễn. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là khi cả hai cùng góp mặt trong tác phẩm có nhiều phân cảnh táo bạo và những mối quan hệ tình cảm chồng chéo. Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Cường, người chồng của Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai.

Với Chị Chị Em Em 3, Chi Pu tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng. Từng được biết đến với xuất phát điểm là hot girl Hà thành, cô từng bước mở rộng hoạt động sang diễn xuất và ca hát. Trong sự nghiệp điện ảnh, nữ nghệ sĩ góp mặt ở nhiều dự án như Yêu, Hương Ga, Chị Chị Em Em và Mười: Lời Nguyền Trở Lại. Dù không ít lần vấp phải tranh luận về khả năng diễn xuất, Chi Pu vẫn kiên trì thử sức với những hình tượng mới, thay vì giới hạn bản thân trong một màu sắc nhất định.

Bên cạnh điện ảnh, dấu ấn của Chi Pu tại thị trường giải trí Trung Quốc năm 2023 cũng mở ra bước ngoặt đáng kể trong hoạt động nghệ thuật của cô. Việc tham gia một sân chơi giải trí quốc tế giúp nữ nghệ sĩ tiếp cận lượng khán giả rộng hơn, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi với môi trường biểu diễn mới. Ngoài công việc, Chi Pu xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, chủ động trong các lựa chọn nghề nghiệp và thường xuyên chia sẻ những hoạt động nghệ thuật, kinh doanh trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Steven Nguyễn có hành trình theo đuổi diễn xuất nhiều thử thách. Nam diễn viên từng trải qua những năm tháng chật vật với các vai phụ, vai quần chúng trước khi được khán giả chú ý qua Bi Long đại ca và Hùng Long Phong Bá. Đặc biệt, vai diễn trong Mưa Đỏ góp phần đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng, giúp anh trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên được quan tâm trên màn ảnh Việt.

Chi Pu và Steven Nguyễn có màn kết hợp đáng chú ý trên màn ảnh.

Nếu trước đây Steven Nguyễn thường gắn với hình tượng mạnh mẽ, nam tính và những vai diễn thiên về hành động, Cường trong Chị Chị Em Em 3 lại mở ra cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất mới. Nhân vật có nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân, vừa khôn khéo, quyết đoán, vừa tồn tại những mâu thuẫn khó đoán. Đây cũng là thử thách dành cho nam diễn viên sau nhiều năm gắn bó với dòng phim hành động.

Cùng xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3, Chi Pu và Steven Nguyễn tiếp tục có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật. Một người nỗ lực chứng minh khả năng biến hóa qua những hình tượng mới, người còn lại từng bước mở rộng dạng vai sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất. Những chia sẻ tại buổi cinetour không chỉ hé lộ quá trình hóa thân của dàn diễn viên mà còn giúp khán giả hiểu hơn về cách họ tiếp cận những nhân vật nhiều cảm xúc và mâu thuẫn.