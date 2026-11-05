Từ bạn học tại MIT đến bạn đời

Cựu siêu mẫu kiêm chuyên gia thời trang Kim Ja-yeon (45 tuổi) đã kết hôn với Young Sohn (70 tuổi), cố vấn tại Samsung Electronics. Kim Ja-yeon đã đích thân chia sẻ tin vui về đám cưới của mình trên mạng xã hội. Đăng kèm một bức ảnh cưới, cô viết: "Mọi người ơi, tôi đã kết hôn rồi. Tôi rất vui khi được chia sẻ tin tuyệt vời này với tất cả những ai luôn ủng hộ tôi".

Cô chia sẻ thêm: "Đã từng có lúc, tôi nghĩ mình sẽ sống độc thân suốt đời, nhưng sau khi bước qua tuổi 40 và trải qua một hành trình dài đầy quanh co, cuối cùng tôi cũng đã gặp được một nửa của đời mình. Dù chúng tôi đi theo những con đường sự nghiệp khác nhau, nhưng chúng tôi đã gặp nhau cách đây hai năm với tư cách là cựu sinh viên của MIT".

Mối quan hệ của cả hai không bắt đầu bằng tình yêu ngay từ đầu. Theo lời Kim Ja-yeon, họ quen biết nhau một cách tự nhiên với tư cách là cựu sinh viên, rồi dần trở nên gắn bó hơn khi dành nhiều thời gian cho nhau. Đầu năm nay, họ xác nhận tình cảm dành cho đối phương và vun đắp mối quan hệ trong khi thường xuyên di chuyển giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và châu Âu.

Kim Ja-yeon chia sẻ: "Vì đã xây dựng nền tảng tin tưởng trong suốt hai năm quen biết, nên ngay khi trở thành một cặp, chúng tôi không mất nhiều thời gian để quyết định rằng mình muốn gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại".

Hôn lễ được tổ chức kín đáo với sự tham dự của các thành viên gia đình hai bên tại khách sạn Bürgenstock, nằm gần hồ Lucerne ở Thụy Sĩ. Địa điểm này cũng chính là nơi minh tinh Hollywood Audrey Hepburn từng kết hôn với nam diễn viên Mel Ferrer vào năm 1954.

Kim Ja-yeon không giấu giếm tình cảm dành cho chồng mình, ông Young Sohn. Ông Sohn từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược (CSO) tại Samsung Electronics. Hiện tại, ông đảm nhiệm các vị trí như Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Bán dẫn Samsung và Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Harman International. Ông hoạt động tích cực trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư toàn cầu, đồng thời từng sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.

Bên cạnh việc nhắc đến nền tảng sự nghiệp ấn tượng của chồng, Kim nhấn mạnh: "Ngoài những thành tựu xã hội, anh ấy là một người có tính cách ấm áp, thực sự quan tâm và yêu thương tôi, luôn chu đáo và tôn trọng tôi. Anh ấy thấy tôi rất đáng yêu, dù tôi có vóc dáng cao lớn".

Cả hai đều đã tạo dựng được sự nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực riêng của mình. Kim Ja-yeon bắt đầu được biết đến khi giành giải Nhất tại cuộc thi SBS Supermodel năm 2003. Sau đó, cô ký hợp đồng với một công ty người mẫu tại New York và phát triển sự nghiệp quốc tế, khẳng định vị thế trong ngành thời trang.

Từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc bộ phận bán lẻ tại Gucci Korea, cô đã mở rộng phạm vi chuyên môn sang lĩnh vực phân tích xu hướng và chiến lược kinh doanh. Cô theo học ngành Quản trị Thời trang tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) ở Hoa Kỳ và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ MIT. Hiện tại, cô là CEO của JY Branding, đồng thời làm việc với tư cách là chuyên gia chiến lược kinh doanh và tiếp thị cao cấp.

Ông Young Sohn cũng là một nhân vật đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong ngành công nghệ toàn cầu. Năm 2016, trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược (CSO) tại Samsung Electronics, ông đã đóng vai trò then chốt trong thương vụ mua lại Harman, một công ty Hoa Kỳ chuyên về thiết bị điện tử ô tô và hệ thống âm thanh. Với giá trị khoảng 8 tỷ đôla Mỹ (khoảng 205.000 tỷ đồng), thương vụ này đã thu hút sự chú ý lớn khi trở thành thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài lớn nhất từ ​​trước đến nay của một doanh nghiệp Hàn Quốc. Samsung Electronics hoàn tất việc mua lại vào tháng 3/2017, tạo tiền đề quan trọng cho sự mở rộng mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết bị điện tử ô tô của tập đoàn.

Sau khi thông báo về việc kết hôn, Kim Ja-yeon đã bày tỏ lòng biết ơn của mình: “Dường như mỗi người đều có một thời điểm phù hợp riêng trong cuộc đời. Trong khi với nhiều người, một mối quan hệ quan trọng có thể đến sớm hơn, thì với tôi, nó lại xuất hiện khi đã qua tuổi bốn mươi, điều này chứng minh rằng những điều như vậy có thể đến một cách bất ngờ, vào đúng thời điểm của riêng nó. Những lời chúc phúc và sự quan tâm từ mọi người dành cho tôi chính là nguồn sức mạnh to lớn. Tôi sẽ luôn trân trọng lòng tốt và tình cảm mà mọi người đã trao tặng. Chúng tôi mong muốn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, biết trân trọng lẫn nhau".