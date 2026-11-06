NSND Việt Anh tình tứ bên vợ kém 36 tuổi

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh vừa đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên bà xã Chân Chân tại một quán ăn ở TP.HCM. Nam nghệ sĩ đội mũ lưỡi trai trắng, diện trang phục giản dị. Trong bức ảnh, NSND Việt Anh và vợ xuất hiện cạnh nhau với biểu cảm thân thiết, tạo cảm giác gần gũi.

Đính kèm hình ảnh, nam nghệ sĩ viết dòng trạng thái ngắn: "Vui sinh nhật bạn". Dù không chia sẻ thêm về buổi gặp gỡ, khoảnh khắc chung khung hình của hai người vẫn nhận được sự chú ý. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, NSND Việt Anh và Chân Chân thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh đồng hành trong cuộc sống thường ngày cũng như các hoạt động nghệ thuật.

NSND Việt Anh bên bà xã Chân Chân.

Chuyện tình của NSND Việt Anh và bà xã từng gây chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 36 năm. Cả hai quen nhau trong một lần nam nghệ sĩ tham gia ghi hình MV tại nhà Chân Chân ở miền Tây. Sau thời gian tìm hiểu, họ dần gắn bó và công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024. Đến tháng 10/2025, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn đời.

Ở cuộc sống hiện tại, Chân Chân không chỉ là người đồng hành trong đời sống riêng mà còn hỗ trợ chồng ở công việc. Cô giúp sắp xếp lịch trình, kết nối đối tác và tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Bản thân Chân Chân cũng từng thử sức với diễn xuất, trong đó có dự án truyền hình Hậu Giang Thương Nhớ.

Không chỉ được quan tâm bởi chuyện tình cảm, NSND Việt Anh còn là gương mặt có nhiều đóng góp cho sân khấu và điện ảnh phía Nam. Sinh năm 1958, ông có hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từng ghi dấu ấn qua các vở diễn như Dạ Cổ Hoài Lang, Lôi Vũ và Đêm Họa Mi. Vai diễn trong Dạ Cổ Hoài Lang giúp ông nhận giải Mai Vàng năm 1995. Năm 2019, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Việt Anh.

Trên màn ảnh rộng, NSND Việt Anh góp mặt trong nhiều dự án có thành tích phòng vé nổi bật. Đáng chú ý là Bố Già (2021) với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ (2023) đạt khoảng 475 tỷ đồng và Mai (2024) thu về khoảng 551 tỷ đồng. Đây đều là những tác phẩm tạo tiếng vang lớn của điện ảnh Việt, đồng thời giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm đông đảo khán giả trẻ.

Ngoài ra, NSND Việt Anh còn tham gia Hai Muối, Mùa Hè Đẹp Nhất và Công Tử Bạc Liêu. Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn tạo dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, giàu kinh nghiệm và khả năng thể hiện những nhân vật đời thường.

Ở lĩnh vực truyền hình, NSND Việt Anh từng xuất hiện trong Gia Đình Phép Thuật, Dù Gió Có Thổi, Gia Đình Là Số 1 và nhiều tác phẩm khác. Năm 2026, ông tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất với các dự án truyền hình, trong đó có Phù Sa. Ở tuổi U70, nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian cho phim ảnh, sân khấu và những hoạt động bên cạnh bà xã Chân Chân.

Từ một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với sân khấu đến gương mặt quen thuộc trong nhiều phim điện ảnh ăn khách, NSND Việt Anh vẫn giữ được nhịp làm nghề bền bỉ. Những hình ảnh đời thường bên Chân Chân cũng cho thấy cuộc sống riêng của ông đang có thêm những khoảnh khắc vui vẻ, bình dị.