Diễn viên Vân Trang công khai nói lời yêu đàn em Võ Điền Gia Huy

Mới đây, diễn viên Vân Trang thu hút sự chú ý khi chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay có sự góp mặt của Võ Điền Gia Huy. Không chỉ dành những lời có cánh cho tác phẩm, nữ diễn viên còn đặc biệt nhắc đến đàn em với sự yêu mến và tự hào.

Trong bài đăng, Vân Trang bày tỏ niềm hạnh phúc khi lâu lắm rồi mới được thưởng thức một bộ phim Việt Nam khiến cô có nhiều cảm xúc đến vậy. Nữ diễn viên cho biết bản thân bị cuốn vào từng khung hình, thậm chí có cảm giác sợ bộ phim kết thúc vì quá yêu thích câu chuyện được kể trên màn ảnh.

Vân Trang chia sẻ cảm xúc sau khi xem xong phim Bò Sữa Bay. Ảnh: FBNV

Theo Vân Trang, điều khiến cô ấn tượng là cách tác phẩm kết hợp giữa những câu chuyện riêng của một vài con người với ký ức chung của nhiều thế hệ. Cô đánh giá cao sự chỉn chu trong từng chi tiết, cách xây dựng tình tiết hợp lý và cảm xúc được dẫn dắt bằng sự tử tế, chân thành.

Đặc biệt, nữ diễn viên dành một phần riêng trong bài viết để nói về Võ Điền Gia Huy. Vân Trang không ngần ngại bày tỏ: "Mình yêu Võ Điền Gia Huy với vai diễn này, em đã là Quân và em giỏi quá".

Lời khen trực tiếp từ một diễn viên có nhiều năm hoạt động nghệ thuật như Vân Trang nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, Võ Điền Gia Huy cũng để lại bình luận gửi lời cảm ơn đến đàn chị: "Em cảm ơn chị lắmm". Màn tương tác ngắn gọn nhưng gần gũi cho thấy sự trân trọng mà nam diễn viên dành cho tình cảm của người đồng nghiệp.

Võ Điền Gia Huy vào vai Quân trong phim Bò Sữa Bay.

Trong Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Quân, một nhân vật có màu sắc khác biệt so với những hình tượng anh từng thể hiện. Quân là trùm giang hồ, có những phân đoạn hành động, rượt đuổi và đối đầu trực diện với các nhân vật khác. Để hoàn thành vai diễn, nam diễn viên còn phải học lái xe số sàn và xe tải, phục vụ cho những cảnh truy đuổi trên cung đường đèo ở Mộc Châu.

Bộ phim lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu vào những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt để thay đổi cuộc sống. Trong hành trình ấy, Trâu (Nguyễn Hùng) nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường. Từ đó, những lựa chọn giữa tình cảm, lợi ích và tình nghĩa đẩy các nhân vật vào nhiều tình huống bất ngờ. Đáng chú ý, Bò Sữa Bay còn đánh dấu sự kết hợp của dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh...

Diễn viên Vân Trang và Võ Điền Gia Huy thuộc hai thế hệ diễn viên có hành trình hoạt động nghệ thuật khác nhau. Dù chưa từng tham gia cùng một dự án, nhưng lời khen lần này có thể xem là sự ghi nhận đáng quý mà Vân Trang dành cho màn thể hiện của đàn em.

Bò Sữa Bay do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 6/11. Những phản hồi tích cực từ các suất chiếu đầu tiên, trong đó có lời nhận xét đầy cảm xúc của Vân Trang, đang góp phần giúp bộ phim nhận được thêm sự chú ý trước ngày ra rạp.