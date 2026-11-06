NSƯT Đại nghĩa hé lộ cường độ tập luyện ở tuổi 48 khiến khán giả lo lắng

Mới đây, NSƯT Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi chia sẻ hậu trường tập luyện vở kịch Hùng Khí Triều Trần. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ tiết lộ phải liên tục có mặt trên sàn tập từ sáng đến chiều trong nhiều ngày, mỗi buổi đều dốc toàn bộ sức lực để hoàn thiện vai diễn.

Trên trang cá nhân, Đại Nghĩa viết: "Liên tiếp nhiều ngày trên sàn tập từ sáng đến chiều. Mỗi lần tập đều dốc hết lực chứ chẳng phải phủi phủi sương sương. Mệt nhưng dần thấy vai diễn thành hình, vở diễn ngày càng hoàn thiện nên cũng thật sự xứng đáng".

Bài đăng của NSƯT Đại Nghĩa trên trang cá nhân. ẢNh: FBNV

Chia sẻ ngắn gọn của nam nghệ sĩ phần nào hé lộ áp lực phía sau quá trình chuẩn bị cho một tác phẩm sân khấu. Không chỉ đơn thuần là ghi nhớ lời thoại hay hoàn thành những phân đoạn diễn xuất, việc tập luyện liên tục với cường độ cao còn đòi hỏi người nghệ sĩ phải duy trì thể lực, sự tập trung và khả năng phối hợp cùng các thành viên trong ê-kíp.

Ở tuổi 48, Đại Nghĩa vẫn cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc và sự hết mình với sân khấu. Thay vì tập luyện qua loa, nam nghệ sĩ lựa chọn cách đầu tư toàn bộ năng lượng cho từng buổi tập. Chính điều này giúp vai diễn dần thành hình và tổng thể vở diễn ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh sự khâm phục dành cho tinh thần lao động nghệ thuật của Đại Nghĩa, chia sẻ về lịch tập dày đặc cũng khiến một số khán giả không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh. Việc liên tục tập luyện từ sáng đến chiều trong nhiều ngày chắc chắn là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi người nghệ sĩ phải duy trì phong độ để đáp ứng yêu cầu của một vở diễn sân khấu.

NSƯT Đại Nghĩa miệt mài tập luyện cho vở diễn mới. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, qua những dòng tâm sự, có thể thấy Đại Nghĩa tìm được niềm vui và động lực từ chính sự tiến bộ của tác phẩm. Với anh, những giờ tập luyện vất vả trở nên xứng đáng khi vai diễn ngày càng rõ nét, các phân đoạn được hoàn thiện và công sức của cả ê-kíp dần được đền đáp.

NSƯT Đại Nghĩa là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Anh được khán giả yêu mến bởi khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, từ hài hước, duyên dáng đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ cũng nhiều lần cho thấy sự nghiêm túc, chỉn chu trong từng dự án.

Hậu trường tập luyện Hùng Khí Triều Trần một lần nữa cho thấy phía sau mỗi tác phẩm sân khấu chỉn chu là quá trình lao động bền bỉ của người nghệ sĩ. Khán giả hiện cũng dành sự quan tâm, mong chờ ngày vở diễn hoàn thiện và được chính thức ra mắt.

NSƯT Đại Nghĩa miệt mài tập luyện cho vở diễn mới. Ảnh: FBNV