Mối duyên mang lại hạnh phúc của Kỳ Duyên và Quốc Anh

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và diễn viên Quốc Anh đang trở thành hai cái tên được chú ý khi liên tiếp kết hợp trong những dự án điện ảnh có sức hút tại phòng vé. Từ mối quan hệ tình cảm phức tạp trong Bộ Tứ Báo Thủ đến hình ảnh vợ chồng trong Chị Chị Em Em 3, cả hai có sự thay đổi đáng kể về tuyến nhân vật. Không chỉ tạo được điểm nhấn qua màn kết hợp trên màn ảnh, hai bộ phim còn sở hữu thành tích doanh thu đáng chú ý của điện ảnh Việt.

Bộ Tứ Báo Thủ (2025) là dự án đánh dấu lần đầu Kỳ Duyên thử sức với điện ảnh. Trong tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn, nàng hậu đảm nhận vai Karen, một nữ luật sư thành đạt, có mối liên hệ tình cảm phức tạp với nhân vật do Quốc Anh thủ vai. Sự xuất hiện của Karen góp phần tạo nên những tình huống trớ trêu trong câu chuyện tình cảm của các nhân vật, đồng thời mang đến màu sắc mới cho bộ phim.

Kỳ Duyên và Quốc Anh hai lần tái hợp trong Bộ Tứ Báo Thủ và Chị Chị Em Em 3.

Đây cũng là lần đầu Kỳ Duyên đứng trước thử thách diễn xuất trên màn ảnh rộng sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Trước đó, cô được biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Việc lựa chọn một dự án điện ảnh có quy mô lớn để chạm ngõ diễn xuất cho thấy mong muốn mở rộng hoạt động nghệ thuật của người đẹp.

Về phía Quốc Anh, nam diễn viên đã có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Trạng Quỳnh, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao nổi bật, anh từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ trong làng giải trí Việt. Màn kết hợp với Kỳ Duyên trong Bộ Tứ Báo Thủ vì thế tạo nên một cặp bạn diễn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Bộ Tứ Báo Thủ đạt tổng doanh thu khoảng 332,1 tỷ đồng sau thời gian công chiếu, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích nổi bật trong năm 2025. Thành công thương mại của bộ phim cũng giúp tên tuổi các diễn viên tham gia tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Kỳ Duyên và Quốc Anh từ mối quan hệ tình cảm phức tạp đến vợ chồng trên màn ảnh.

Sau lần hợp tác đầu tiên, Kỳ Duyên và Quốc Anh tiếp tục tái ngộ trong Chị Chị Em Em 3, tác phẩm tâm lý 18+ ra mắt vào cuối tháng 10/2026. Nếu ở dự án trước, nhân vật của Kỳ Duyên tạo nên những tình huống trắc trở trong chuyện tình cảm của Quốc Anh, lần này cả hai trở thành vợ chồng trên màn ảnh. Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, còn Quốc Anh hóa thân thành Văn Tài, một công tử xuất thân danh giá nhưng chịu nhiều ràng buộc từ gia đình.

Sự thay đổi trong mối quan hệ nhân vật mang đến một màu sắc khác cho màn tái hợp của hai diễn viên. Thay vì những tình huống tình cảm mang tính hài hước, Chị Chị Em Em 3 khai thác những góc khuất trong hôn nhân, sự giằng xé tâm lý và những mâu thuẫn phía sau cuộc sống tưởng chừng viên mãn. Vai diễn Thị Mầu cũng là cơ hội để Kỳ Duyên thử sức với hình tượng có chiều sâu tâm lý hơn, thay vì chỉ xuất hiện với lợi thế ngoại hình.

Đáng chú ý, tác phẩm nhanh chóng ghi nhận thành tích thương mại khả quan dù vấp phải những ý kiến trái chiều về nội dung. Theo số liệu được công bố vào đầu tháng 11/2026, Chị Chị Em Em 3 đã thu về hơn 71 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 ngày ra mắt. Con số này mở ra cơ hội để bộ phim tiếp tục gia tăng doanh thu và hướng đến cột mốc trăm tỷ đồng.

Cặp đôi có màn kết hợp đáng chú ý trong hai dự án điện ảnh liên tiếp.

Từ Bộ Tứ Báo Thủ đến Chị Chị Em Em 3, hai lần kết hợp đã đưa Kỳ Duyên và Quốc Anh vào những câu chuyện với màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt, cả hai dự án đều đạt thành tích phòng vé đáng chú ý, tạo nên dấu ấn tích cực trong hành trình thử sức với điện ảnh của Kỳ Duyên. Với Quốc Anh, đây cũng là cơ hội tiếp tục mở rộng danh sách bạn diễn và những hình tượng nhân vật từng thể hiện. Mối duyên trên màn ảnh của cả hai vì thế không chỉ dừng lại ở sự tái hợp, mà còn gắn với những cột mốc đáng nhớ tại phòng vé Việt.