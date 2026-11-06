Chuyện khó tin trong đám cưới của Hồng Đăng và vợ cách đây 18 năm

Mới đây, diễn viên Hồng Đăng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cũ bên bà xã Anh Đào nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Không chỉ khiến khán giả thích thú với hình ảnh thời trẻ, nam diễn viên còn tiết lộ những tình huống dở khóc dở cười trong hôn lễ năm 2008, thời điểm Hà Nội trải qua trận mưa ngập lịch sử.

Trên trang cá nhân, Hồng Đăng kể rằng đám cưới của anh diễn ra giữa lúc mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố chìm trong nước. Thời tiết bất lợi khiến việc chuẩn bị hôn lễ trở nên vô cùng gấp gáp. Nam diễn viên phải nhờ bạn bè hỗ trợ dựng rạp, trang trí và hoàn thiện những công việc cuối cùng trước giờ đón khách.

Hồng Đăng chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ bên bà xã Anh Đào nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, Hồng Đăng tiết lộ đến sát giờ làm lễ, anh vẫn chưa kịp mua nhẫn cưới. Vì thời gian quá gấp, nam diễn viên chỉ có thể ước lượng kích thước, nhanh chóng lựa chọn rồi vội vàng trở về để kịp tổ chức hôn lễ.

"18 năm trước tầm này đang lo vì trời mưa quá to ngập toàn Hà Nội đây… nhờ bạn bè dựng rạp dán chữ, sát giờ đi mua nhẫn cưới chỉ áng áng chọn cho nhanh để phi ra kịp làm lễ cưới", Hồng Đăng hài hước nhớ lại.

Tưởng chừng đám cưới sẽ gặp nhiều trở ngại, mọi chuyện cuối cùng lại diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Theo lời Hồng Đăng, khách mời vẫn đến chung vui đông đủ, thời tiết cũng tạm ngừng mưa trong lúc buổi lễ diễn ra. Đến khi mọi người ra về, trời mới tiếp tục đổ mưa tầm tã.

Đám cưới của Hồng Đăng và Anh Đào diễn ra giữa trận mưa ngập lịch sử tại Hà Nội năm 2008. Ảnh: FBNV.

Điều khiến Hồng Đăng bất ngờ hơn cả là chiếc nhẫn cưới được mua vội năm ấy lại vừa khít tay bà xã. Sau 18 năm, chiếc nhẫn vẫn vừa vặn như ngày đầu, trở thành một trong những kỷ niệm đặc biệt mà nam diễn viên không thể quên.

Kèm theo câu chuyện, Hồng Đăng gửi lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm đến Anh Đào. "Viết tiếp câu chuyện nhỉ bạn Anh Đào", anh viết và trực tiếp nhắc tên bà xã trong bài đăng.

Bức ảnh được Hồng Đăng chia sẻ cũng thu hút sự quan tâm. Trong hình, nam diễn viên và vợ diện trang phục trẻ trung, cùng đeo kính râm và đứng sát bên nhau. Khoảnh khắc giản dị gợi lại thời điểm cả hai còn trẻ, trước khi xây dựng tổ ấm với hai con gái.

Hồng Đăng và Anh Đào đã có 18 năm hôn nhân cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Ảnh: FBNV.

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hồng Đăng. Diễn viên Nguyệt Hằng cho rằng hai người còn rất nhiều câu chuyện để kể cho các con, đồng thời chúc cặp đôi tiếp tục gắn bó đến khi đầu bạc răng long.

Đáng chú ý, Phương Phạm, bà xã diễn viên Mạnh Trường, cũng tham gia bình luận. Do hai gia đình đều vừa kỷ niệm 18 năm kết hôn, cô hài hước đề xuất tổ chức chung lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới để tiết kiệm chi phí. Hồng Đăng lập tức hưởng ứng và hẹn cuối năm sau sẽ cùng bàn bạc.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Hồng Đăng cũng từng chia sẻ cột mốc 25 năm đồng hành cùng bà xã. Nam diễn viên cho biết hai người có 7 năm làm bạn trước khi chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2008.

Hồng Đăng và bà xã từng có 7 năm làm bạn trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2008. Ảnh: FBNV.

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách như Cầu Vồng Tình Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán, Hoa Hồng Trên Ngực Trái và Hướng Dương Ngược Nắng.

Sau những biến động trong sự nghiệp từ năm 2022, Hồng Đăng hạn chế xuất hiện trên màn ảnh và chuyển hướng sang kinh doanh. Anh từng hỗ trợ vợ trong công việc bán hàng, đồng thời thử sức với lĩnh vực ô tô và bất động sản.

Đầu năm 2026, Hồng Đăng đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình qua vai Khang trong Đồng Hồ Đếm Ngược. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, những thông tin về cuộc sống của nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Sau gần hai thập kỷ kết hôn, Hồng Đăng có cuộc sống gia đình bên bà xã Anh Đào và hai con gái. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 42, Hồng Đăng có cuộc sống gia đình bên Anh Đào và hai con gái. Sau gần hai thập kỷ kết hôn, câu chuyện về đám cưới giữa trận mưa ngập Hà Nội cùng chiếc nhẫn mua vội vẫn là kỷ niệm khiến nam diễn viên nhớ mãi.