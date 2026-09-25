Arsenal nhận cú sốc từ Havertz

Pha vào bóng khiến Havertz phải rời sân.

Rạng sáng 25/9, Havertz gặp sự cố trong trận Đức hòa Hà Lan 1-1 ở vòng 1 bảng 2 Nations League. Tiền đạo 27 tuổi đổ xuống sân sau pha tranh chấp với Quinten Timber, cầu thủ đang khoác áo Crystal Palace.

Theo The Sun, Havertz trao đổi với đồng đội và đội ngũ y tế tuyển Đức ngay trên sân. Anh được cho là đã mô tả vấn đề gặp phải liên quan đến gân kheo.

Đây là thông tin khiến Arsenal không khỏi lo lắng. Havertz từng có tiền sử chấn thương này. Năm ngoái, anh phải phẫu thuật sau khi gặp vấn đề với gân kheo trong chuyến tập huấn tại Dubai.

Tiền đạo người Đức cũng từng dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 8 mùa trước. Dù vậy, anh đang có khởi đầu khá tốt ở mùa giải 2026/27 với 3 bàn trên mọi đấu trường.

Sau đợt tập trung đội tuyển, Arsenal sẽ lần lượt gặp Leeds United và Nottingham Forest tại Premier League. Xen giữa hai trận đấu này là màn tiếp đón Lyon ở Champions League. Việc Havertz có thể trở lại hay không phụ thuộc vào kết quả kiểm tra y tế.

Không chỉ Arsenal lo lắng. Sunderland cũng đứng trước nguy cơ mất Brian Brobbey. Tiền đạo này phải rời sân chỉ vài phút sau Havertz vì vấn đề tương tự liên quan đến gân kheo.

Trận đấu còn chứng kiến một màn trở lại đáng chú ý của Jurgen Klopp trên băng ghế huấn luyện tuyển Đức. Đội chủ nhà tưởng như giành chiến thắng sau bàn mở tỷ số của Felix Nmecha, nhưng Cody Gakpo ghi bàn ở phút bù giờ để giúp Hà Lan giữ lại một điểm.

Sau trận, Klopp xác nhận Havertz và Jamal Musiala đều sẽ được chụp MRI ngay trong tối 24/9. “Cả hai sẽ được chụp MRI vào tối nay, sau đó chúng tôi sẽ có kết luận chẩn đoán. Có lẽ họ sẽ không thể thi đấu cho chúng tôi, nhưng tôi hy vọng họ sẽ sớm trở lại CLB”, Klopp nói.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.