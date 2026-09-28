Thống kê trận đấu Bolivia 0-2 Paraguay: M. Almiron tỏa sáng, Paraguay giành trọn 3 điểm

Dù được chơi trên sân nhà, đội tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp rạng sáng nay (28/9 theo giờ Việt Nam). Đây là trận thua đầu tiên của Jurgen Klopp trên cương vị HLV trưởng Die Mannschaft, sau khi ông cũng không thể giành chiến thắng ở màn ra mắt hòa Hà Lan trước đó.