Thể thaoBóng đá quốc tế

Thống kê trận đấu Bolivia 0-2 Paraguay: M. Almiron tỏa sáng, Paraguay giành trọn 3 điểm

Paraguay vượt qua Bolivia với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
235 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

▶ Xem tường thuật trận đấu

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-bolivia-0-2-paraguay-m-almiron-toa-sang-paraguay-gianh-tron-3-diem-466764.html