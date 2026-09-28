Thống kê trận đấu Bolivia 0-2 Paraguay: M. Almiron tỏa sáng, Paraguay giành trọn 3 điểm
Paraguay vượt qua Bolivia với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-bolivia-0-2-paraguay-m-almiron-toa-sang-paraguay-gianh-tron-3-diem-466764.html