HLV tuyển Thái Lan đón tin vui trước trận quyết đấu Việt Nam

HLV Anthony Hudson đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến tháng 2/2028.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận HLV Anthony Hudson đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến tháng 2/2028, thay vì kết thúc vào tháng 2/2027 như thỏa thuận cũ.

Được bổ nhiệm từ tháng 11/2025, HLV Hudson đã giúp Thái Lan giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan vừa khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, qua đó tạm dẫn đầu bảng B ở FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Hudson lập tức hướng sự tập trung sang cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 29/9.

"Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã làm. Bây giờ, sự tập trung nhanh chóng chuyển sang trận gặp Việt Nam", Hudson chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hồi phục thể lực khi Thái Lan phải thi đấu liên tục trong thời gian ngắn.

Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam cũng giành 3 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 29/9 được xem là trận đấu đáng chú ý tại bảng B.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ hai đội đầu bảng mới giành quyền vào chơi trận chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai sẽ gặp nhau ở trận tranh giải 3.