Hơn 90 tuổi vẫn phá kỷ lục thể thao: Nhật Bản nghiên cứu bí quyết già khỏe

Bà cụ Shoko Yonezawa, 91 tuổi, sống tại Yokohama đã phá nhiều kỷ lục thế giới. (Nguồn: The Japan Times)

The Japan Times ghi nhận một xu hướng đáng chú ý tại xã hội siêu già hóa của Nhật Bản: ngày càng có nhiều người cao tuổi tiếp tục tham gia thể thao cạnh tranh ở độ tuổi 80, 90 và hơn.

Bà cụ Shoko Yonezawa, 91 tuổi, sống tại Yokohama, là một trong những ví dụ nổi bật. Trong năm 2025, bà phá kỷ lục thế giới ở nhóm nữ 90–94 tuổi tổng cộng 29 lần ở nhiều nội dung.

Ở nội dung 200 m ếch bể ngắn, thành tích của bà tại Niigata nhanh hơn khoảng 13% so với kỷ lục masters trước đó. Yonezawa nói bà thậm chí mong chờ tuổi 95 vì khi bước sang nhóm tuổi mới, bà sẽ có thêm nhiều kỷ lục để chinh phục.

Câu chuyện của bà không chỉ mang tính truyền cảm hứng. Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi lớn nhất thế giới và đang tìm cách kéo dài healthy life expectancy – số năm sống trong tình trạng khỏe mạnh – chứ không chỉ kéo dài tuổi thọ.

Các nghiên cứu cho thấy vận động đều đặn giúp duy trì khối cơ, chức năng tim phổi, khả năng thăng bằng và sức khỏe não bộ ở tuổi cao.

Điểm quan trọng là tập luyện không nhất thiết phải ở mức thi đấu. Đi bộ, tập sức mạnh phù hợp và các hoạt động thể thao nhẹ vẫn tạo lợi ích đáng kể.

Nhật Bản hiện có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên, vì vậy câu hỏi “sống lâu thế nào” ngày càng được thay bằng “sống khỏe tới bao nhiêu tuổi”.