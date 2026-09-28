Gia Lai đăng cai Giải Bóng đá giao hữu U23 quốc tế

Dự kiến, giải đấu được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức trên sân Pleiku từ ngày 9-11 đến 17-11.

Giải đấu sẽ được tổ chức trên sân Pleiku. Ảnh: Hoàng Tùng

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng ở lứa tuổi U23 gồm: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và đội bóng được đánh giá rất mạnh là U23 Qatar.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giải thưởng lên đến hơn 4 tỷ đồng. Đội vô địch sẽ nhận khoảng 2,6 tỷ đồng, đội Á quân giành được hơn 1 tỷ đồng và đội giành hạng ba sẽ giành được khoảng 520 triệu đồng.

Giải đấu là sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, qua đó đưa hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng được thưởng thức trực tiếp các trận đấu quốc tế với chất lượng chuyên môn cao.