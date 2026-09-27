U16 Việt Nam thua sát nút U16 Trung Quốc tại giải quốc tế CFA Team China 2026

Ngày 27/9, U16 Việt Nam bước vào trận đấu với U16 Trung Quốc trong thế trận chủ động dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu triển khai phản công, khai thác hai biên và những tình huống cố định.

U16 Trung Quốc có cơ hội mở tỷ số ở phút 26 khi được hưởng phạt đền sau tình huống Minh Quang va chạm với Chen Zhengfei trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính Chen Zhengfei không thắng được thủ môn Gia Bảo, trước khi Peng Xianchen đá bồi đưa bóng ra ngoài.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bên phía Việt Nam, các pha phản công mang đến không ít cơ hội. Cuối hiệp 1, Minh Quang bật cao đánh đầu sau quả phạt góc nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành Trung Quốc.

Sau giờ nghỉ, U16 Việt Nam tiếp tục tạo sức ép. Phút 53, Văn Tấn có cơ hội thuận lợi sau quả đá phạt của đồng đội nhưng đánh đầu hụt. Hai phút sau, thủ môn Gia Bảo phải trổ tài cứu thua trước cú sút chéo góc của Liu Yuyang.

Đội bóng áo đỏ tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi Trung Anh dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng chạm người Văn Tấn. Sau đó, Văn Tấn có tình huống đối mặt thủ môn Zhang Yichi nhưng không thể ghi bàn.

Không tận dụng được những cơ hội tạo ra, U16 Việt Nam phải trả giá ở phút 69. Từ quả phạt góc của đội chủ nhà, đội trưởng Ji Zhenghao bật cao đánh đầu về góc xa, đưa U16 Trung Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, U16 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp thêm bất lợi khi Trung Anh nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu ở phút 80. Chơi thiếu người, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà.

Chung cuộc, U16 Việt Nam thua 0-1 trước U16 Trung Quốc. Sau hai lượt trận, đội tuyển tiếp tục có thêm những trải nghiệm quan trọng tại giải đấu. Ở lượt cuối, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Kyrgyzstan lúc 13h ngày 30/9.