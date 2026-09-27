Cờ vua Việt Nam giữ ngôi đầu, giành HCV nhóm B Olympiad 2026

Tối 27/9, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam khép lại Olympiad 2026 sau 11 vòng đấu với thành tích nổi bật khi đứng đầu nhóm B.

Ở vòng cuối bảng Open, Việt Nam đối đầu Kazakhstan, đội tuyển có lực lượng được đánh giá cao hơn. Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Nguyễn Quốc Hy và Phạm Trần Gia Phúc đều thi đấu nỗ lực, giúp đội tuyển giữ vững vị trí dẫn đầu nhóm.

Đội tuyển nam cờ vua Việt Nam giành HCV nhóm B giải Olympiad. Ảnh: Liên đoàn cờ Việt Nam

Tại bàn một, Đầu Khương Duy để thua Đại kiện tướng Denis Makhnev. Bành Gia Huy hòa Sauat Nurgaliyev ở bàn hai. Trong khi đó, Nguyễn Quốc Hy tạo dấu ấn khi đánh bại Đại kiện tướng Aldiyar Ansat tại bàn ba. Ở bàn còn lại, Phạm Trần Gia Phúc chia điểm với Đại kiện tướng Zhandos Agmanov.

Chung cuộc, Việt Nam hòa Kazakhstan 2-2. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngôi đầu nhóm B và chính thức giành huy chương vàng.

Tại Olympiad cờ vua, bên cạnh bảng xếp hạng chung, các đội tuyển còn được chia thành các nhóm dựa trên thứ hạng hạt giống, được xác định theo hệ số Elo trung bình. Nhóm A gồm 40 đội có thứ hạng hạt giống cao nhất, trong khi nhóm B dành cho các đội ở nhóm tiếp theo.

Một dấu mốc đáng chú ý của cờ vua Việt Nam tại giải năm nay là Bành Gia Huy và Nguyễn Quốc Hy cùng đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế (GM) sau 10 vòng đấu. Đây là lần đầu tiên cờ vua Việt Nam có hai kỳ thủ cùng đạt chuẩn GM trong một kỳ Olympiad.

Tham dự Olympiad 2026 với đội hình gồm nhiều kỳ thủ trẻ, đội tuyển Open Việt Nam có cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm ở sân chơi đồng đội hàng đầu thế giới.