An toàn là trên hết!

Hình ảnh vi phạm ghi nhận trên địa bàn Gia Lai.

- Chắc nhiều người vẫn nghĩ cho trẻ thò đầu ra một chút thì không sao đó NXD.

- Nhưng cái cửa này mở ra để đón ánh sáng, tạo sự thông thoáng, chớ không phải để trẻ thò đầu ra ngoài khi xe đang chạy. Nếu gặp lúc xe phanh gấp, chuyển hướng, tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm thì chẳng ai đo được hậu quả. Chưa kể, hành vi đó còn vi phạm quy định về ATGT, người điều khiển phải chịu trách nhiệm khi để người ngồi trên xe thực hiện hành vi nguy hiểm.

- Vậy hành vi này bị xử lý ra sao NXD?

- Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một ô-tô lưu thông trên đường có hành vi để trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời. Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường tránh Chư Sê và đường Phan Đình Phùng (xã Chư Sê). Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện có các vi phạm liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho người ngồi trên xe. Lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử phạt về hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên ô-tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn. Tổng số tiền xử phạt là 5,9 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

- Chế tài nghiêm vậy để răn đe chung.

- NXD thiết nghĩ, ngắm trời bằng mắt thì được, chớ đừng để an toàn của con trẻ phó mặc cho ông trời! Khi đi ô-tô, trẻ cần ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn và tuyệt đối không thò người ra ngoài khi xe đang chạy. Đừng để một chút tò mò rồi phải trả giá!