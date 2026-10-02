Quân khu 3: Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu 3 có Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lương Văn Kiểm cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyết nghị của Quân ủy Trung ương, tháng 3-2026, Bộ Quốc phòng ban hành các quyết định thành lập hệ thống Trường Thiếu sinh quân ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Trên cơ sở đó, ngày 21-9-2026, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân miền Bắc, miền Trung và miền Nam tại các quân khu, trong đó Quân khu 3 có Phân hiệu 2.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại buổi lễ.

Để Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc hoạt động hiệu quả, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân khu và các đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc hoạt động đúng định hướng, đúng mục tiêu. Chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về tổ chức, biên chế, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện bảo đảm; coi trọng chất lượng giáo dục - đào tạo, không chạy theo quy mô; vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện mô hình dạy - học thiết thực, bền vững.

Ra mắt Ban giám hiệu Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tại buổi lễ.

Tiếp tục củng cố, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường sinh hoạt, học tập mẫu mực để nuôi dưỡng, rèn luyện học sinh phù hợp với đặc thù Quân đội. Khẩn trương kiện toàn đầy đủ các tổ chức; xây dựng hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch công tác, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu. Tiến hành tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; quản lý, nắm bắt, giải quyết tư tưởng cán bộ, giáo viên, học sinh kịp thời. Làm tốt công tác dân vận; xây dựng mối đoàn kết, phối hợp công tác tốt với địa phương và đơn vị bạn.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu tham quan cơ sở hạ tầng của Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc.

Trung tướng Lương Văn Kiểm đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố và các cơ quan, ban, sở, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với Trường Thiếu sinh quân miền Bắc và Phân hiệu 2 trong công tác tuyển chọn, giáo dục, quản lý học sinh; tạo môi trường thuận lợi để các em học tập, rèn luyện và trưởng thành. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu để nhân dân hiểu đúng về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình đào tạo thiếu sinh quân; phát hiện những học sinh có phẩm chất, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật, có ý chí phấn đấu và nguyện vọng phù hợp để giới thiệu, tạo nguồn cho nhà trường. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chính sách đối với học sinh và gia đình; kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.