Cục CSGT đề xuất nâng tốc độ tối thiểu lên 80 km/h cho làn 1 cao tốc

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT vừa thông tin về đề xuất tổ chức giao thông hoàn chỉnh trên các tuyến cao tốc, chủ yếu nâng tốc độ tối thiểu cho làn 1 (làn ngoài cùng sát dải phân cách giữa) lên mức cao hơn các làn phía trong.

Cụ thể, Cục CSGT đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc qua việc nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 thêm không quá 20% so với tốc độ tối đa.

Xe đi ở làn 1 phải đi trên tốc độ tối thiểu và dưới tốc độ tối đa. Nếu xe không đi đúng tốc độ tối thiểu theo quy định ở làn 1, buộc phải chuyển sang làn 2 (sát bên phải làn 1) hoặc làn 3 để nhường cho các xe có nhu cầu đi nhanh hơn ở làn 1.

Minh họa đề xuất tổ chức giao thông hoàn chỉnh trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Chẳng hạn trong hình minh họa phía trên, cao tốc 2 làn có tốc độ tối đa theo thiết kế 120 km/h sẽ có làn 1 quy định tốc độ tối thiểu 100 km/h, còn làn 2 cho phép chạy tối thiểu 60 km/h.

Với cao tốc 3 làn xe, làn 1 có thể quy định tốc độ tối thiểu 80 km/h hoặc 100 km/h, tùy vào tốc độ tối đa theo thiết kế của tuyến.

Cách bố trí này cho phép khai thác toàn bộ làn đường trên cao tốc, thay vì dành riêng một làn chỉ cho vượt xe. Phương tiện chỉ cần tuân thủ đúng tốc độ tối thiểu quy định ở từng làn, chủ động chuyển làn nếu chạy chậm hơn tốc độ tối thiểu.