Phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Theo đó, từ ngày 15/9 đến 28/9, trên địa bàn thành phố xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 19 người chết, 13 người bị thương; giảm 8 vụ và 11 người chết so với 15 ngày liền kề trước đó.

Để giảm TNGT như trên, thời gian qua lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là trên Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1 qua TP Đồng Nai.

Bên cạnh việc chủ động kiểm soát TTATGT, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị chức năng và tổ công tác của Cục CSGT - Bộ Công an tuần tra, kiểm soát; tập trung kiểm tra nồng độ cồn, nhằm ngăn chặn tình trạng người đã sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển taxi.

Đêm 30/9, tổ công tác CSGT triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại khu vực ngã tư Bưu điện Trảng Bom, phường Trảng Bom. Kết quả cho thấy nhiều người có nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức quy định.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô.

Theo thống kê, sau nửa tháng phối hợp tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 338 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã ba đường tránh Biên Hòa có 155 trường hợp; đoạn từ ngã ba đường tránh Biên Hòa đến hết xã Xuân Hòa có 183 trường hợp. Người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

CSGT tuyên truyền nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Trung tá Nguyễn Việt Dũng, đại diện tổ công tác của Cục CSGT cho biết, việc phối hợp giữa Cục CSGT và Công an TP Đồng Nai nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua thực tế kiểm tra, tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia vẫn nhiều. Đáng chú ý, CSGT cũng ghi nhận những trường hợp người điều khiển phương tiện là nữ giới vi phạm nồng độ cồn.

CSGT lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp vi phạm TTATGT.

Bên cạnh công tác phối hợp với Cục CSGT – Bộ Công an, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, tập trung vào những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến TNGT.

Theo Phòng CSGT, việc huy động Công an cơ sở tham gia bảo đảm TTATGT nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn, đồng thời giúp lực lượng CSGT tập trung vào các tuyến trọng điểm, các chuyên đề và hành vi có nguy cơ cao dẫn đến TNGT.