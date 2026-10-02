Hơn 21 tỷ đồng thắp sáng 230km đường tuần tra biên giới Tây Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn trao hoa và bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho 5 nhà tài trợ chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới”. (Ảnh: THANH PHONG)

Ngày 2/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công công trình lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường tuần tra biên giới. Công trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa hơn 21 tỷ đồng, dự kiến thắp sáng khoảng 230km đường, góp phần phục vụ đời sống nhân dân và hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh, đại diện 19 xã biên giới cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ chương trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, công trình có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an toàn đi lại, phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với 19 xã biên giới. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời có tiềm năng phát triển kinh tế, thương mại biên giới và giao lưu nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và nhà tài trợ dự lễ khởi công. (Ảnh: THANH PHONG)

Từ yêu cầu đó, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” là một trong những hoạt động huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện mục tiêu này.

Đến nay, chương trình đã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng để đầu tư hệ thống chiếu sáng khoảng 230km đường tuần tra biên giới. Bên cạnh đó, 1.131 bộ đèn năng lượng mặt trời, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng, được hỗ trợ cho các hộ dân dọc tuyến biên giới; mỗi xã biên giới được hỗ trợ 100 triệu đồng để thực hiện các tuyến đường thắp sáng tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ ấn nút khởi công công trình lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường tuần tra biên giới. (Ảnh: THANH PHONG)

Để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Công thương phối hợp các cơ quan, địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và đơn vị thi công khẩn trương triển khai, rà soát kỹ vị trí lắp đặt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Đối với những đoạn tuyến sử dụng ngân sách nhà nước, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai và giải ngân; đồng thời phối hợp chặt chẽ nguồn vốn ngân sách với nguồn xã hội hóa, tránh trùng lặp, bỏ sót, từng bước hình thành hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên tuyến đường tuần tra biên giới.

Công trình chiếu sáng 230km đường tuần tra biên giới. (Ảnh: THANH PHONG)

Tỉnh cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì công trình ngay từ khi triển khai. Các xã biên giới tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ hệ thống chiếu sáng, bảo đảm công trình được sử dụng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Công trình được triển khai trong thời điểm hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, qua đó tiếp tục ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng những công trình thiết thực phục vụ cộng đồng.