Thành phố Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro dài 91km vào cuối năm nay

Tuyến Metro số 3 đang làm thủ tục đầu tư sẽ kết nối Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thêm 3 tuyến khởi công, hoàn thành trong năm 2030

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban HURC1, từ nay đến cuối năm 2026 thành phố sẽ tổ chức khởi công thêm 3 tuyến metro nằm trong kế hoạch đầu tư 255km đường sắt đô thị từ nay đến năm 2030.

Cụ thể, Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên) dài khoảng 32,8km, từ Depot Phú Chánh, khu vực trung tâm Thành phố mới Bình Dương cũ, đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Hiện Ban tập trung hoàn thiện phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hồ sơ hướng tuyến và vị trí công trình.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh) dài khoảng 35km, từ ga S5 giao với tuyến số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên) đến ga Tao Đàn, kết nối với tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định hồ sơ phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban HURC1, từ nay đến cuối năm 2026 thành phố sẽ tổ chức khởi công thêm 3 tuyến metro nằm trong kế hoạch đầu tư 255km đường sắt đô thị từ nay đến năm 2030. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 6, Vành đai trong-giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất-Phú Hữu, dài khoảng 23km, dự kiến từ khu vực nút giao Bà Quẹo (Trường Chinh-Âu Cơ), kết nối tại ga ST09 của Metro số 2, đến khu vực ga Phú Hữu và dự kiến kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi Bộ Xây dựng lấy ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. MAUR đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Theo kế hoạch, cả 3 tuyến trên được phê duyệt trong tháng 12/2026 và phấn đấu khởi công cuối năm.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị nghiên cứu, bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ qua đó tăng khả năng kết nối mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

"Để khởi công 3 tuyến metro trong năm 2026, Ban sẽ cố gắng xử lý trước công tác giải phóng mặt bằng trên tinh thần “sáng tạo, học hỏi, trách nhiệm”, ghi nhận sự đóng góp của người dân trong vùng dự án làm sao phấn đấu đưa vào khai thác 255km đường sắt đô thị vào năm 2030”, ông Bằng nhấn mạnh.

Phân luồng giao thông diện rộng

Cùng với 3 tuyến metro sẽ đầu tư, tổ chức khởi công vào cuối năm nay, MAUR sẽ tập trung thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) dài 11km nhằm phấn đấu hoàn thành trước năm 2030. Việc tổ chức phân luồng sẽ làm đảo lộn luồng tuyến giao thông và tác động lớn đến sinh hoạt của người dân.

Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban 2, MAUR cho biết, từ ngày 10/10 tới đây, tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) sẽ tổ chức thi công đồng loạt và áp dụng phương án phân luồng giao thông diện rộng tại 3 nhà ga ngầm trọng điểm gồm Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào.

Đối với 2 ga Tao Đàn và Bảy Hiền, Ban đã được cấp phép thi công từ giữa tháng 9; việc kích hoạt rào chắn đồng loạt từ 10/10 là bước đi quyết định để triển khai các hạng mục đào ngầm.

Tiếp đó, các nhà ga còn lại như Bến Thành và Dân Chủ cũng cho dựng rào từ đầu tháng 11 năm nay. Việc hàng loạt tuyến đường huyết mạch bị thu hẹp và nắn dòng dự báo sẽ tạo ra xáo trộn rất lớn, tác động trực tiếp đến đời sống, hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu đi lại hằng ngày của hàng triệu người dân thành phố.

Cụ thể, từ ngày 10/10 tại ga Tao Đàn, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai) chuyển sang lưu thông một chiều hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai. Dòng xe ngược lại được điều hướng sang các trục đường thay thế gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái.

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) cũng chỉ cho xe chạy một chiều, chiều ngược lại di chuyển qua Trương Định, Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu rồi về Cao Thắng. Tương tự, tại nút giao Bảy Hiền, do mặt bằng thi công ga nằm ngay giữa giao lộ nên phương tiện từ Trường Chinh bắt buộc phải rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái sang Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám.

Phân luồng giao thông tuyến Metro số 2 (Bến Thành -Tham Lương). (Ảnh: VÕ LÊ)

Xe đi từ Cách Mạng Tháng Tám đến giao lộ này cũng bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ. Cùng thời điểm tại ga Nguyễn Hồng Đào, đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) cấm ô-tô khách và xe tải đi về hướng Bảy Hiền, luồng xe được nắn sang Trương Công Định, Bàu Cát và Đồng Đen.

Sang tháng 11, khu vực ga Dân Chủ sẽ tiếp tục rào chắn, chuyển đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Tú Xương đến Võ Thị Sáu) thành một chiều hướng về Võ Thị Sáu; các tuyến Võ Thị Sáu, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng quanh nút giao này cũng sẽ lưu thông một chiều để giảm áp lực giao thông.

Tại khu vực ga Phạm Văn Bạch (Tham Lương), dải phân cách tại các giao lộ Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Phan Huy Ích bị đóng hoàn toàn, buộc phương tiện quay đầu tại các nút giao lân cận hoặc điểm mở mới đối diện Co.opmart Thắng Lợi.

Dự án Metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 11,3km, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Theo tiến độ đề ra, dự án phấn đấu đưa máy TBM vào đào hầm từ tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác thương mại vào cuối năm 2030.