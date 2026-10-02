Những ngày dài ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Từ sáng sớm, khu vực khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã có đông người bệnh đến làm thủ tục. Nhiều bệnh nhân từ các tỉnh, thành phía Nam phải di chuyển quãng đường dài để đến bệnh viện điều trị. Khu vực chờ khám liên tục có người bệnh và thân nhân ra vào. Với những người lần đầu đến bệnh viện, quá trình khám, thực hiện xét nghiệm và chờ kết quả có thể kéo dài nhiều giờ.

Bà Nguyễn Thị Mai, 62 tuổi, từ Đồng Nai đến TP.HCM sau khi được phát hiện ung thư đại tràng. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết, bà được bác sĩ tư vấn phẫu thuật và tiếp tục điều trị các bước tiếp theo. Trước khi đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bà Mai từng khám ở cơ sở y tế gần nhà nhưng được giới thiệu lên tuyến trên. Người phụ nữ phải sắp xếp công việc và nhờ người thân đi cùng trong những ngày điều trị.

Khu vực lấy số tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM luôn có người dân chờ đến lượt khám. Trong khi đó, các bác sĩ vẫn làm việc xuyên trưa, liên tục tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Mỗi ngày, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt người đến khám và điều trị. Bác sĩ liên tục thăm khám, tư vấn và điều trị cho người bệnh, trong khi nhân viên y tế phối hợp thực hiện các thủ tục, xét nghiệm.

Không chỉ khu vực khám và phẫu thuật, các phòng chờ xạ trị cũng thường xuyên có đông bệnh nhân. Mỗi ngày, bệnh viện thực hiện xạ trị cho khoảng 700 người bệnh nhưng vẫn còn khoảng 800-1.000 bệnh nhân chờ đến lượt.

Sau thời gian chờ, ông Trần Văn Hùng (61 tuổi, Đồng Nai) mới bắt đầu đợt xạ trị ung thư đầu cổ tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Nằm cố định trên bàn máy để kỹ thuật viên điều chỉnh thông số phát tia, người đàn ông 61 tuổi tự trấn an bản thân, cố gắng giữ tinh thần vững vàng để hoàn thành trọn vẹn liệu trình.

Hiện Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có 10 máy xạ trị, tất cả đều hết công suất 3 ca/ngày (từ 5h đến 23h). Để những guồng máy khởi động đúng 5h sáng, đội ngũ kỹ thuật viên có mặt từ 3-4h để thực hiện các quy trình kiểm tra, đo đạc an toàn nghiêm ngặt.

Một số bệnh nhân phải chờ nhiều tuần trước khi bắt đầu xạ trị, thời gian trung bình khoảng 4-6 tuần. Trong thời gian này, người bệnh phải liên tục theo dõi sức khỏe, thực hiện các xét nghiệm và chuẩn bị theo lịch hẹn của bệnh viện. Với những người ở tỉnh xa, việc điều trị còn kéo theo chi phí đi lại, ăn ở và thời gian phải lưu lại TP.HCM. Nhiều bệnh nhân vì vậy tranh thủ ở cùng người thân hoặc tìm chỗ trọ gần bệnh viện để thuận tiện khi có lịch điều trị.

Trong khi đó, tại khu vực chờ phẫu thuật, các bệnh nhân kiên nhẫn chờ đến lượt vào ca mổ. Trước cuộc phẫu thuật, nhiều người đã lưu viện trước đó nhiều ngày để hoàn tất các bước kiểm tra và chuẩn bị cần thiết.

Nhằm giải quyết bài toán nhu cầu điều trị lớn, TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư hơn 617 tỷ đồng cho Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Trong gói trang thiết bị mới, sự xuất hiện của 2 hệ thống máy gia tốc tuyến tính dự kiến sẽ nâng tổng số máy xạ trị của bệnh viện lên 12, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và gia tăng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao từ người dân TP.HCM và các tỉnh thành lân cận, TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, đánh giá việc mở rộng thêm cơ sở 3 là phương án cần thiết để đáp ứng kịp thời công tác điều trị, giảm tải hiệu quả cho cơ sở 1 và cơ sở 2.