Phương án nghỉ hưu cho người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn

Về vấn đề này, đối với việc bảo lưu thời gian đóng BHXH:

Theo khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024, người lao động khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động; trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật BHXH.

Ngày 9/5/2026, tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026. Ảnh minh họa; TTXVN.

Bạn đã có 25 năm 5 tháng đóng BHXH bắt buộc, nên đã đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để xem xét hưởng lương hưu. Tuy nhiên, ở tuổi 48, bạn chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo Điều 71 Luật BHXH năm 2024, người lao động nghỉ việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH. Do đó, nếu nghỉ việc và không tiếp tục đóng BHXH, bạn được bảo lưu 25 năm 5 tháng đã đóng để chờ đến khi đủ điều kiện về tuổi và các điều kiện khác để hưởng lương hưu.

Nếu tiếp tục tham gia BHXH, thời gian đóng thêm được cộng với thời gian đã đóng để tính mức lương hưu hằng tháng theo Điều 66 Luật BHXH năm 2024.

Về mức lương hưu hằng tháng

Theo điểm b khoản 1 Điều 66 Luật BHXH năm 2024, đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa 75%.

Theo khoản 6 Điều 5 Luật BHXH năm 2024, khi tính mức hưởng, thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.Với 25 năm 5 tháng đóng BHXH, 5 tháng lẻ được tính là 0,5 năm.

Như vậy, nếu không tiếp tục đóng BHXH tương ứng với số năm đã đóng BHXH bắt buộc là 25 năm 5 tháng, khi bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì mức lương hưu hằng tháng được tính bằng: 45% + (5 năm × 2%) + (0,5 năm × 2%) = 56% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Về 8 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

Theo điểm b khoản 1 Điều 64 Luật BHXH năm 2024, người lao động có thể hưởng lương hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nếu có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc thuộc diện quy định hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trong đó bao gồm thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Bạn có 8 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, chưa đủ 15 năm theo quy định nêu trên. Vì vậy, chỉ căn cứ vào 8 năm này thì chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu ở tuổi thấp hơn theo điểm b khoản 1 Điều 64.

Như vậy, nếu nghỉ việc ở tuổi 48, bạn được bảo lưu 25 năm 5 tháng đã đóng BHXH để chờ đủ điều kiện hưởng lương hưu. Nếu tiếp tục đóng BHXH, thời gian đóng thêm được cộng vào thời gian đã đóng để tính mức lương hưu hằng tháng. Theo quy định hiện hành, 25 năm 5 tháng đóng BHXH tương ứng mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 56% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; 8 năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn chưa đủ 15 năm để áp dụng điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.