Bắc Ninh: Chở 2 khách, thu 120.000 đồng, đối mặt mức phạt 14 triệu

Khoảng 15h18 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa bàn phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Đồn Công an Quang Châu phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 98A-630.xx có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Ô tô do anh Nguyễn Văn H. điều khiển, đồng thời là chủ sở hữu phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe của anh Nguyễn Văn H.

Thời điểm kiểm tra, trên xe đang chở 2 nam thanh niên di chuyển từ KCN Quang Châu sang KCN Vân Trung 2. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận đã thu tổng cộng 120.000 đồng tiền cước cho cuốc xe này.

Tổ công tác xác định phương tiện của anh H. là xe cá nhân, không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn đón khách và thu tiền trái quy định.

Với hành vi này, tài xế kiêm chủ xe có thể bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, so với số tiền 120.000 đồng tiền cước vừa thu của khách, mức phạt tối thiểu cao gấp 100 lần, trong khi mức phạt tối đa cao gần 117 lần.

Cơ quan công an cảnh báo tình trạng sử dụng ô tô cá nhân để chở khách thu tiền trái quy định tại khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều hệ lụy.

Trường hợp xảy ra tai nạn, người điều khiển phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự và tùy tính chất, mức độ vụ việc, có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hành khách phải tuân thủ các quy định về kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn và quyền lợi của người được chở.