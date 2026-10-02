Lở đất đe dọa nhiều hộ dân bản Mường Khăng

Sạt lở ngày một phức tạp

Qua kiểm tra vào ngày 1/10 của đoàn liên ngành, chính quyền địa phương, vết nứt trên nền đất tại khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, có dấu hiệu mở rộng và kéo dài. Đất xung quanh khu vực xuất hiện tình trạng nhão, lỏng, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, đặc biệt trong trường hợp tiếp tục xảy ra mưa to hoặc mưa kéo dài.

Kiểm tra đánh giá mức độ sạt lở tại Mường Khăng

Theo đánh giá của địa phương, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ gia đình với 41 nhân khẩu đang sinh sống phía dưới khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, UBND xã Thiên Phủ đề nghị các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Người dân cần chấp hành các thông báo, cảnh báo và yêu cầu sơ tán của chính quyền địa phương; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di chuyển người, tài sản và gia súc đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Vết nứt chạy dài, đất tiếp tục sạt xuống phía dưới

Địa phương đặc biệt lưu ý người dân không chăn thả, chăn dắt gia súc, gia cầm; không để người và vật nuôi đi qua, nghỉ lại hoặc kiếm ăn tại khu vực xuất hiện vết nứt, khu vực chân và phía dưới mái taluy có nguy cơ sạt lở, nhất là trong thời điểm mưa to, mưa kéo dài.

Người dân cũng không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm để kiểm tra vết nứt, lấy củi, làm nương, chăn thả gia súc hoặc thu hồi tài sản khi đang xảy ra mưa lớn hoặc khi phát hiện các dấu hiệu sạt lở.

Các hộ dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ sạt lở, dấu hiệu bất thường

Bên cạnh đó, các hộ dân cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai. Khi phát hiện vết nứt có dấu hiệu mở rộng, đất đá sụt lún, dịch chuyển hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường khác, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho Trưởng bản hoặc UBND xã Thiên Phủ để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Chủ động phương án sơ tán 10 hộ dân

UBND xã Thiên Phủ yêu cầu Ban Quản lý bản Mường Khăng khẩn trương thông báo, tuyên truyền đến 10 hộ dân với 41 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng. Đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến vết nứt, tình trạng sạt lở và tình hình thời tiết trên địa bàn.

Cảnh báo nguy hiểm cho người và vật nuôi trong khu vực sạt lở

Khi xảy ra mưa to, mưa kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm, Ban Quản lý bản cần chủ động triển khai phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, các đối tượng dễ bị tổn thương.

Việc sơ tán, di chuyển tài sản, gia súc cần được phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan, bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng tham gia ứng phó.

Các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan và Ban Quản lý bản Mường Khăng nghiêm túc triển khai các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; thường xuyên nắm tình hình và kịp thời báo cáo khi có diễn biến bất thường để UBND xã chỉ đạo, xử lý.

Trong bối cảnh nền đất đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn, nguy cơ sạt lở có thể gia tăng nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài. Vì vậy, việc chủ động cảnh báo, theo dõi, sơ tán người dân khi cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

UBND xã Thiên Phủ đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương và tuyệt đối không tiếp cận khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong thời gian xảy ra mưa to, mưa kéo dài.

An toàn tính mạng của người dân phải được đặt lên hàng đầu; mọi dấu hiệu bất thường về địa chất, sạt trượt cần được thông báo kịp thời để chính quyền, các lực lượng chức năng có phương án xử lý.