Bộ Công an diễn tập phương án giải quyết tình huống gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố trên địa bàn Tây Nguyên

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị liên quan.

Cuộc diễn tập huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng tham gia.

Diễn tập huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Đoàn Kỵ binh cùng tham gia trong giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn.

Nhiều phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ nghiệp vụ chuyên dụng được đưa vào diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ công an xử lý tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn trong diễn tập.

Diễn tập sử dụng trực thăng Không quân Việt Nam để triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng.

Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính: Giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống được xây dựng liên hoàn, phát triển từ đơn giản đến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng xử lý linh hoạt, kịp thời, chính xác, bảo đảm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững ổn định Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định của khu vực và cả nước; góp phần bảo vệ từ sớm, từ xa an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Diễn tập sử dụng UAV trong tác chiến.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại diễn tập.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng tặng hoa chúc mừng các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc diễn tập được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, sát yêu cầu thực tiễn; cơ chế chỉ huy, điều hành và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được vận hành đồng bộ. Các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm phương án được phê duyệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng huy động, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Kết thúc diễn tập, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án; vận dụng những kết quả, bài học kinh nghiệm từ diễn tập vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.