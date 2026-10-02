Tây Ninh diễn tập chiến thuật cấp đại đội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung, luyện tập các phương án; chuẩn bị chu đáo hệ thống văn kiện, thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm hậu cần. Đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức chỉ huy, điều hành; cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng xử trí tình huống.

Các lực lượng thực hành diễn tập.

Trong thực hành diễn tập, các đơn vị vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật vào từng giai đoạn chiến đấu; tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, xử trí tình huống phù hợp, phát huy hiệu quả các loại hỏa lực. Quá trình cơ động và thực hành bắn đạn thật diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Kết thúc diễn tập, Đại tá Phùng Thế Hùng biểu dương Trung đoàn 174, Trung đoàn 738 và các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí tình huống sát thực tế chiến đấu.

Lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng quà biểu dương đơn vị sau khi hoàn thành nội dung diễn tập.

Cuộc diễn tập là dịp để Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ tổ chức chuẩn bị chiến đấu, năng lực chỉ huy của cán bộ và khả năng hiệp đồng, thực hành chiến đấu của bộ đội; làm cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.