Đà Nẵng phê duyệt 17 chương trình, dự án do WVI tài trợ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International (WVI) tại Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HUY

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao sự đồng hành, những đóng góp thiết thực và hiệu quả của WVI trong thời gian qua.

Tổ chức đã triển khai nhiều chương trình, dự án trên địa bàn thành phố trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực hòa nhập xã hội cho trẻ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ; hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Đến nay, thành phố đã phê duyệt 17 chương trình, dự án do WVI tài trợ với tổng giá trị cam kết khoảng 9,18 triệu USD, gồm 9 chương trình vùng, 5 dự án nâng cao năng lực hòa nhập xã hội cho trẻ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ, 2 khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai và 1 dự án về bảo tồn đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy sản.

Các chương trình, dự án của WVI không chỉ bổ sung nguồn lực cho địa phương, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực cho cộng đồng, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, cải thiện điều kiện sống của người dân; góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề xã hội theo hướng lâu dài, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, trong quá trình triển khai các chương trình, WVI và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết.

Thành phố Đà Nẵng mong muốn WVI tiếp tục đồng hành, phát huy kinh nghiệm, thế mạnh và mạng lưới đối tác quốc tế của tổ chức để hỗ trợ huy động nguồn lực, triển khai các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 5, từ phải sang) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác tổ chức WVI. Ảnh: TRỌNG HUY

Thông qua quá trình triển khai các chương trình vùng và làm việc trực tiếp tại cơ sở, WVI tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình phát triển cộng đồng hiệu quả, cũng như những vấn đề thực tiễn cần quan tâm; qua đó giúp các cơ quan của thành phố nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bao trùm.

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp với WVI để các chương trình, dự án được triển khai đúng quy định, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả nguồn lực viện trợ.

Ông Doseba Tua Sinay cảm ơn lãnh đạo thành phố đã đón tiếp chu đáo đoàn công tác và cho biết sẽ triển khai đầy đủ các nội dung đã cam kết.

WVI sẽ rà soát hoạt động của mình để điều chỉnh trong điều kiện thực tiễn và không gian mới của thành phố mới để phù hợp nhằm phát huy hiệu quả cao nhất của các chương trình, dự án; nhất là khu vực phía tây thành phố, nơi có đông trẻ em người dân tộc thiểu số sinh sống.