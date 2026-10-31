Tổ chức cuộc thi báo chí viết về văn hóa Gia Lai năm 2026

Theo kế hoạch, các tác phẩm dự thi tập trung vào những nội dung nổi bật như bảo tồn và phát huy di sản văn hóa bản địa; phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống; con người và sự thay đổi tư duy trong đời sống văn hóa mới; sự giao thoa văn hóa trong dòng chảy lịch sử.

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm phản ánh nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm phản ánh nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật hát bội (tuồng), bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, các lễ hội truyền thống, nghề thủ công và những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm có thể giới thiệu những mô hình sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa; quảng bá danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa; khắc họa chân dung nghệ nhân, người trẻ và phụ nữ Gia Lai đang nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc.

Đối tượng tham gia là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước có tác phẩm đã được đăng tải, xuất bản hoặc phát sóng trên các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự, ghi chép, ký sự, bài phản ánh, phỏng vấn và các thể loại báo chí phù hợp. Tác phẩm được thực hiện trong năm 2026, bắt đầu đăng tải, xuất bản hoặc phát sóng từ ngày 1/1 đến hết 30/11/2026, đồng thời chưa đạt giải tại các cuộc thi cấp Quốc gia, Bộ, ngành và cấp tỉnh.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến hết ngày 1/12/2026. Tác phẩm gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhơn). Thời gian chấm giải dự kiến từ ngày 2 - 10/12/2026; lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12/2026.