Trên 30 gian hàng quảng bá các sản phẩm tiêu biểu tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Sự kiện thu hút 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, lâm nghiệp tiêu biểu và ẩm thực đặc trưng của xã Bắc Sơn cùng các xã lân cận. Bên cạnh đó, hoạt động này còn thu hút các gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền trên cả nước, nổi bật là sự tham gia của các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh…

Người dân, du khách tham quan, trải nghiệm gian hàng giới thiệu bánh truyền thống tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Tham dự sự kiện, người dân và du khách không chỉ được tham quan, mua sắm mà còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các gian hàng làm bánh và thưởng thức sản phẩm truyền thống địa phương.

Người dân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Hoạt động này được tổ chức nhằm giúp các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời, tạo không gian kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đến người tiêu dùng. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.