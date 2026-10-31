Thái Nguyên mở hướng phát triển du lịch ẩm thực từ cây chè

Các đại biểu, nghệ nhân và đầu bếp tham gia Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về Trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa”. Ảnh: Đồng Thưởng.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 sẽ diễn ra Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về Trà là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa trà và tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Sự kiện được tổ chức tại không gian ẩm thực, phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, quy tụ hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp, nhà hàng trong nước và quốc tế, đến từ nhiều tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Thanh Hóa, Đồng Nai, Huế, Thái Nguyên và các quốc gia như Hàn Quốc, Mexico.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trình diễn, chế biến và giới thiệu 30 món ăn sử dụng nguyên liệu, sản phẩm từ cây chè Thái Nguyên.

Thay vì chỉ sử dụng trà như một thức uống, các nghệ nhân, đầu bếp đã đưa nguyên liệu này vào nhiều công đoạn chế biến, tạo nên những món ăn có cách kết hợp mới lạ như bê quay trà xanh, lươn cuộn trà xanh, cá ngừ xông khói trà xanh, salad tôm quê lá chè...

Chiếc bánh mì khổng lồ trà xanh nặng 10kg gây ấn tượng tại không gian trình diễn ẩm thực. Ảnh: Đồng Thưởng.

Nhiều hoạt động trình diễn trực tiếp cũng được tổ chức, trong đó có chế biến phi lê cá ngừ, xôi chiên phồng trà xanh, bánh mì khổng lồ trà xanh nặng 10kg và phở trà cuộn ba miền. Qua đó, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu cách sử dụng trà trong chế biến thực phẩm, giao lưu với các đầu bếp và trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm ẩm thực mới.

Việc đưa trà vào chế biến món ăn không đơn thuần tạo thêm sự mới lạ cho ẩm thực mà còn mở ra hướng tiếp cận khác trong khai thác giá trị cây chè. Với lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và thương hiệu đã được khẳng định, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với văn hóa trà.

Món cá ngừ xông khói trà xanh là một trong những sáng tạo ẩm thực độc đáo tại chương trình. Ảnh: Đồng Thưởng.

Theo Ban tổ chức, liên hoan hướng tới mục tiêu đưa các món ăn chế biến từ trà vào hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và du lịch. Tỉnh khuyến khích các nhà hàng nghiên cứu, đưa những món ăn này vào thực đơn phục vụ thường xuyên; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyển giao công thức chế biến cho các cơ sở kinh doanh.

Đây được xem là hướng đi nhằm mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm trà, không chỉ giới hạn ở thị trường đồ uống mà còn từng bước hình thành các sản phẩm ẩm thực mang dấu ấn địa phương. Khi được đưa vào hệ thống nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch, món ăn từ trà có thể trở thành một phần trong chuỗi trải nghiệm dành cho du khách khi đến với Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, việc quy tụ các nghệ nhân, đầu bếp và nhà hàng trong nước, quốc tế cũng tạo điều kiện để địa phương tiếp nhận những ý tưởng sáng tạo, phương pháp chế biến mới, từng bước nâng cao chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm ẩm thực từ trà.

Ban tổ chức vinh danh các nghệ nhân. Ảnh: Đồng Thưởng.

Thực tế, giá trị của trà Thái Nguyên không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn gắn với lịch sử, văn hóa, tập quán sản xuất và thưởng trà của người dân địa phương. Việc kết hợp trà với ẩm thực góp phần làm phong phú thêm cách thức giới thiệu bản sắc vùng đất xứ Trà, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, liên hoan là một trong những hoạt động góp phần kết nối văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Thông qua những sản phẩm cụ thể, sự kiện hướng tới đưa hình ảnh cây chè và văn hóa trà đến gần hơn với công chúng trong nước, quốc tế.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gồm 16 hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và giao lưu quốc tế. Gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, Festival không chỉ là dịp tôn vinh văn hóa trà Việt Nam, quảng bá thương hiệu trà địa phương mà còn góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác và mở rộng các sản phẩm du lịch đặc trưng.