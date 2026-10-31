Cách làm vịt nấu chao ngon béo, thịt mềm, khoai môn bùi với 4 công thức hấp dẫn nhất cho mùa thu

Nếu đang tìm cách làm vịt nấu chao ngon tại nhà, bạn có thể tham khảo 5 công thức dưới đây, gồm vịt nấu chao kiểu miền Tây, miền Nam, miền Bắc, phiên bản chay và cách nấu với nước cốt dừa. Bài viết cũng hướng dẫn cách chọn nguyên liệu, pha nước chấm và lựa chọn rau ăn kèm để món ăn thêm hấp dẫn.

Cách chọn nguyên liệu nấu vịt nấu chao ngon

Chọn thịt vịt tươi, chao phù hợp và khoai môn bở dẻo sẽ giúp món ăn có hương vị thơm ngon hơn. Dưới đây là một số lưu ý khi mua nguyên liệu.

Cách chọn thịt vịt

Chọn vịt có thân hình cân đối, phần ức và lườn đầy đặn, cầm chắc tay.

Ưu tiên vịt trưởng thành, thịt săn chắc. Tránh chọn vịt có dấu hiệu ôi hỏng, da nhớt hoặc mùi bất thường.

Nếu mua vịt làm sẵn, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách.

Cách chọn chao

Chao thường được làm từ đậu phụ lên men, có loại chao trắng và chao đỏ. Mỗi loại mang đến hương vị và màu sắc riêng cho món ăn. Bạn có thể kết hợp cả hai để tạo độ béo thơm và màu sắc hấp dẫn.

Nên chọn chao có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, còn hạn sử dụng. Khi chế biến, cần nêm gia vị vừa phải vì chao vốn đã có vị mặn.

Cách chọn khoai môn

Chọn củ khoai môn nguyên vẹn, không bị nấm mốc, dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Ưu tiên củ có ruột màu trắng ngà, xen những đường vân tím nhạt.

Khoai môn ngon thường có độ bở, dẻo và vị bùi sau khi nấu.

1. Cách làm vịt nấu chao miền Tây ngon béo

Vịt nấu chao miền Tây hấp dẫn bởi thịt vịt đậm đà, khoai môn bùi dẻo và nước dùng thơm béo. Khi ăn cùng bún tươi và rau xanh, món ăn rất thích hợp cho bữa cơm gia đình hoặc những buổi sum họp.

Nguyên liệu làm vịt nấu chao miền Tây

Dành cho 4 người ăn:

- Thịt vịt: 1,5kg

- Khoai môn: 500g

- Chao đỏ: 5 viên

- Chao trắng: 3 viên

- Nước dừa tươi: 330ml

- Hành tím: 3 củ

- Ớt tươi: 3 quả

- Tỏi: 5 tép

- Gừng: 1 củ

- Sả: 3 cây

- Gia vị: Muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, hạt tiêu, dầu ăn, sa tế, nước mắm

- Rau ăn kèm: Rau muống, cải thảo, cải thìa, lá tía tô hoặc các loại rau tùy thích

- Bún tươi: 500g

Cách nấu vịt nấu chao miền Tây

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Thịt vịt rửa sạch, dùng muối chà xát lên bề mặt rồi rửa lại với nước sạch, để ráo và chặt thành miếng vừa ăn.

- Khoai môn gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, ngâm trong nước muối khoảng 20 phút rồi rửa sạch, để ráo. Sả bỏ phần già, rửa sạch và cắt khúc khoảng 2 đốt ngón tay. Gừng cạo vỏ, đập dập. Hành tím và tỏi bóc vỏ, băm nhỏ; ớt bỏ hạt, băm nhỏ. Rau ăn kèm nhặt bỏ phần già, lá úa, rửa sạch và để ráo.

Bước 2: Ướp thịt vịt với chao

- Cho 3 viên chao trắng, 3 viên chao đỏ cùng 2 thìa canh nước chao vào bát, dầm nhuyễn.

- Cho thịt vịt vào tô, thêm 2 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt nêm, một ít hạt tiêu, ớt băm và một nửa lượng hành tỏi đã chuẩn bị. Tiếp đó, cho chao đã dầm vào, trộn đều để thịt ngấm gia vị.

- Ướp thịt khoảng 1 tiếng. Do chao có vị mặn, bạn nên gia giảm lượng muối cho phù hợp.

Bước 3: Chiên sơ khoai môn

Đun nóng 1 thìa canh dầu ăn trong chảo, cho khoai môn vào chiên đến khi các mặt hơi vàng rồi gắp ra để ráo dầu. Không nên chiên quá kỹ vì khoai còn được nấu tiếp trong nước dùng.

Bước 4: Nấu vịt với chao

Đun nóng 1 thìa canh dầu ăn trong nồi, cho phần hành tím và tỏi còn lại vào phi thơm. Tiếp theo, cho thịt vịt đã ướp vào xào khoảng 5 phút đến khi thịt săn lại.

Đổ 330ml nước dừa tươi và 500ml nước lọc vào nồi, đun sôi khoảng 15 phút. Sau đó, cho khoai môn vào nấu thêm khoảng 5 phút hoặc đến khi khoai mềm, thịt chín. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị rồi tắt bếp.

Bước 5: Hoàn thành và thưởng thức

Chần sơ bún tươi bằng nước nóng, để ráo. Chuyển vịt nấu chao sang nồi lẩu nếu muốn dùng nóng tại bàn.

Khi ăn, cho bún vào bát, thêm thịt vịt, khoai môn và nước dùng. Rau xanh có thể nhúng trực tiếp vào nồi lẩu. Món ăn ngon hơn khi dùng kèm nước chấm chao.

2. Cách nấu vịt nấu chao miền Nam

Vịt nấu chao kiểu miền Nam có hương vị đậm đà, thịt vịt mềm và khoai môn bùi. Công thức sử dụng nước dừa tươi để tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

Nguyên liệu

Vịt đã làm sạch: 1 con, khoảng 1,5-2kg

Khoai môn: 400g

Dừa tươi: 1 quả

Chanh tươi: 1 quả

Chao đỏ hoặc chao trắng: 5 viên

Gừng tươi, nghệ tươi, hành khô, tỏi khô, hành lá

Rượu trắng

Sa tế

Gia vị: Muối, đường, bột canh, mì chính, nước mắm

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch thịt vịt, dùng gừng và muối chà xát để khử mùi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Gừng và nghệ cạo vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Hành tím, tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch và cắt miếng vừa ăn. Sau khi cắt, có thể ngâm khoai trong nước để hạn chế thâm màu.

Bước 2: Ướp thịt vịt

Cho vịt vào tô lớn, thêm mì chính, hạt tiêu, gừng, nghệ băm, sa tế, hạt nêm và chao. Trộn đều để gia vị bám vào thịt, sau đó ướp khoảng 20-30 phút.

Bước 3: Nấu vịt với chao

Đun nóng một ít dầu ăn trong nồi, cho hành và tỏi vào phi thơm. Tiếp theo, cho thịt vịt đã ướp vào xào đến khi săn lại.

Đổ nước dừa tươi vào nồi, đậy vung và đun nhỏ lửa khoảng 20 phút rồi thêm khoai môn. Tiếp tục nấu đến khi thịt vịt và khoai môn chín mềm. Nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Vịt nấu chao miền Nam có thịt mềm, đậm vị, khoai môn bở bùi và nước dùng thơm béo. Bạn có thể múc món ăn ra tô hoặc đặt lên bếp lẩu, dùng nóng cùng bún tươi, rau muống và xà lách.

3. Cách làm lẩu vịt nấu chao miền Bắc

Vịt nấu chao kiểu miền Bắc có thể kết hợp thêm củ sen, nấm rơm và nước cốt dừa. Các nguyên liệu này giúp món ăn đa dạng hơn về hương vị và kết cấu.

Nguyên liệu

Thịt vịt: 1,5kg

Khoai môn sáp: 400g

Dừa nạo: 200g

Nước dừa tươi: 350ml

Chao môn: 1 hũ 500ml

Củ sen: 1 củ

Nấm rơm búp: 200g

Sả: 3 nhánh

Hành lá: 5 cây

Hành tím: 3 củ

Tỏi: 3 củ

Rau ăn kèm: Rau muống, tần ô, cải xanh

Bún tươi, mì tươi hoặc mì vắt, tàu hũ ky tùy thích

Gừng: 1 củ

Rượu trắng: 1 chén

Gia vị: Sa tế, muối, hạt nêm, hạt tiêu, dầu màu điều

Cách nấu lẩu vịt nấu chao miền Bắc

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt vịt

Gừng băm nhuyễn, hòa với khoảng nửa chén rượu trắng rồi xát đều lên thịt vịt. Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch, để ráo và chặt thành miếng vừa ăn.

Ướp vịt với 2 củ hành tím băm, 2 củ tỏi băm, khoảng 2/3 hũ chao, 2 thìa canh đường, 1 thìa sa tế và 1 thìa cà phê tiêu xay. Bóp nhẹ để chao hòa quyện với gia vị, sau đó để thịt ngấm trong 30 phút.

Củ sen cắt khoanh, nấm rơm ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, cắt bỏ chân. Khoai môn gọt vỏ, cắt miếng vuông và rửa sạch. Hành lá rửa sạch, cắt khúc.

Dừa nạo vắt lấy khoảng 1 bát nước cốt và 1 lít nước dão.

Bước 2: Chiên sơ khoai môn

Đun nóng 2 thìa canh dầu ăn trong chảo, cho khoai môn vào chiên đến khi các mặt hơi xém cạnh rồi gắp ra đĩa, để ráo dầu.

Bước 3: Nấu vịt nấu chao

Đun nóng 1 thìa canh dầu màu điều trong nồi, cho thịt vịt vào xào đến khi săn lại. Thêm nước dão dừa và nước dừa tươi sao cho ngập thịt, rồi cho 2 nhánh sả đập dập vào.

Đun ở lửa vừa đến khi sôi, mở vung và hớt bớt mỡ nổi trên mặt nước nếu cần. Cho củ sen vào nấu khoảng 10 phút. Khi thịt vịt và củ sen gần chín mềm, thêm nấm rơm và khoai môn, đảo nhẹ rồi nấu tiếp khoảng 10 phút.

Cuối cùng, cho nước cốt dừa vào, đun sôi trở lại rồi tắt bếp. Rắc hành lá lên trên.

Thưởng thức lẩu vịt nấu chao

Múc món ăn ra tô hoặc chuyển sang nồi lẩu để dùng nóng. Vịt nấu chao có thể ăn cùng bún, mì, cơm, rau xanh và tàu hũ ky.

4. Cách làm vịt nấu chao chay

Nếu muốn đổi vị bằng một món chay, bạn có thể sử dụng khoai môn, các loại nấm, đậu phụ và tàu hũ ky để tạo độ bùi, mềm và thơm cho món ăn. Lưu ý chọn chao và hạt nêm phù hợp với chế độ ăn chay.

Nguyên liệu

Khoai môn: 1 củ

Nấm đông cô: 200g

Nấm rơm: 150g

Nấm kim châm: 100g

Sả, ớt, tỏi, gừng

Hành tím: 2 củ

Đậu phụ

Bó xổ

Váng đậu và tàu hũ ky dạng cây

Nước dừa tươi

Chao trắng

Hạt nêm chay và gia vị

Rau muống, bún tươi ăn kèm

Các bước nấu chao chay

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khoai môn gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn rồi ngâm nước muối khoảng 30 phút. Các loại nấm nhặt bỏ gốc, rửa sạch và để ráo.

Tỏi, hành tím bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Gừng đập dập, sả đập dập rồi thái nhỏ. Cho chao trắng vào bát, dùng thìa dầm nhuyễn.

Bước 2: Chiên khoai môn, đậu phụ và ướp bó xổ

Chiên sơ khoai môn đến khi hai mặt hơi vàng, sau đó vớt ra để ráo dầu. Dùng chảo đó chiên đậu phụ đã cắt miếng đến khi vàng các mặt.

Bó xổ rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi trộn với một nửa lượng tỏi băm, 2 thìa cà phê đường và chao trắng đã dầm.

Bước 3: Nấu món chay với chao

Đun nóng một ít dầu ăn trong nồi, cho tỏi, gừng và sả vào phi thơm. Tiếp theo, cho bó xôi đã ướp vào xào khoảng 3 phút.

Thêm các loại nấm, đậu phụ chiên và tàu hũ ky dạng cây vào đảo cùng. Nêm hạt nêm chay và gia vị cho vừa ăn, sau đó đổ khoảng 500ml nước vào đun sôi trong 10 phút.

Cho khoai môn vào nấu thêm khoảng 5 phút hoặc đến khi khoai mềm và các nguyên liệu chín. Tắt bếp, dùng nóng cùng váng đậu chiên giòn, bún tươi và rau muống.

Vịt nấu chao chấm gì ngon?

Nước chấm chao giúp tăng hương vị cho thịt vịt và khoai môn. Bạn có thể tham khảo hai cách pha dưới đây, sau đó điều chỉnh vị mặn, ngọt, chua và cay theo sở thích.

1. Cách pha nước chấm chao đơn giản

Nguyên liệu:

Chao đỏ: 2 viên

Nước chao: 2 thìa canh

Đường: 1 thìa cà phê

Bột ngọt: 1 thìa cà phê

Nước cốt chanh: 2 thìa cà phê

Sa tế: 1/2 thìa cà phê

Cách làm:

Cho chao đỏ vào bát, thêm nước chao rồi dầm nhuyễn. Thêm đường, bột ngọt, nước cốt chanh và sa tế, khuấy đều cho gia vị hòa quyện. Nếm thử và điều chỉnh theo khẩu vị.

2. Cách làm nước chấm chao sả tỏi

Nguyên liệu:

Sả: 1 cây

Hành khô: 1 củ

Tỏi khô: 1 củ

Chao đỏ hoặc chao trắng: 3 viên

Đường: 3 thìa canh

Sa tế: 2 thìa

Nước cốt dừa: 1/2 bát

Muối, mì chính, hạt nêm và dầu ăn

Cách làm:

Sả, hành và tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Cho chao vào bát, dầm nhuyễn rồi thêm đường, khuấy đều.

Đun nóng khoảng 1/2 thìa canh dầu ăn, cho hành, tỏi và sả vào phi thơm. Tiếp theo, cho chao đã dầm vào xào cùng, thêm sa tế tùy khẩu vị.

Đổ nước cốt dừa vào, đun nhỏ lửa và khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh lại. Nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Vịt nấu chao ăn với rau gì?

Vịt nấu chao có thể ăn cùng nhiều loại rau xanh để cân bằng vị béo của nước dùng. Một số loại rau thường được dùng gồm:

Rau muống

Xà lách

Cải xanh

Cải thảo

Tần ô

Giá sống

Rau thơm, mùi tàu

Khi ăn theo kiểu lẩu, bạn nên nhúng rau vừa chín tới để giữ độ tươi và vị giòn. Rau cần được rửa sạch trước khi sử dụng.

Bí quyết nấu vịt nấu chao ngon tại nhà

Khử mùi thịt vịt: Dùng gừng và muối chà xát lên thịt, sau đó rửa sạch. Có thể kết hợp rượu trắng nếu phù hợp với cách sơ chế của bạn.

Ướp đủ thời gian: Trộn thịt vịt với chao và gia vị để thịt ngấm đều. Điều chỉnh lượng muối vì chao vốn đã mặn.

Chiên sơ khoai môn: Chiên đến khi các mặt hơi vàng giúp khoai giữ hình dạng tốt hơn khi nấu.

Kiểm soát độ béo: Nước dừa tươi và nước cốt dừa tạo vị béo khác nhau. Nên nêm nếm từ từ để nước dùng không quá ngậy.

Nấu khoai đúng độ: Cho khoai vào khi thịt đã được nấu một thời gian, tránh đun quá lâu khiến khoai nát.

Dùng nóng: Vịt nấu chao ngon hơn khi ăn nóng cùng bún tươi và rau xanh.

Với 4 công thức trên, bạn có thể lựa chọn cách làm vịt nấu chao phù hợp với khẩu vị gia đình, từ kiểu miền Tây đậm đà đến phiên bản nấu cùng nước cốt dừa hoặc món chay. Chỉ cần sơ chế kỹ, ướp thịt vừa vị và canh thời gian nấu hợp lý, bạn sẽ có món ăn thơm béo, hấp dẫn để đổi vị cho bữa cơm nhà.