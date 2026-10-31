Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và các phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn còn có Hòa thượng Thích Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGHVN tỉnh; Hòa thượng Thích Quảng Giải, Hòa thượng Thích Thông Hòa - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Chư tôn đức tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến

Trước Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, Hòa thượng Thích Châu Quang bày tỏ niềm phân ưu sâu sắc cùng môn đồ pháp quyến, thế quyến; sau đó chư tôn đức dâng hương tưởng niệm, đồng nhiễu kim quan và ký sổ tang lưu niệm.

Cùng ngày, Ban Tổ chức tang lễ đã tiếp đón nhiều phái đoàn trở về chùa Triều Tôn viếng tang, dâng hương cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến cao đăng Phật quốc.

Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Văn hóa - Nghi Lễ, Ban Hoằng Pháp - Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Ni giới tỉnh... viếng tang Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 30-10-2026 (nhằm ngày 21-9-Bính Ngọ); trụ thế: 86 năm, 58 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 8 giờ, ngày 31-10-2026 (nhằm ngày 22-9-Bính Ngọ). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk).

Lễ viếng từ 10 giờ ngày 31-10 đến hết 1-11-2026 (nhằm ngày 22 đến hết ngày 23-9-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 2-11-2026 (nhằm ngày 24-9-Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Triều Tôn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đồng Tiến được tôn trí tại chùa Triều Tôn (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk). Lễ viếng từ 10 giờ ngày 31-10 đến hết 1-11-2026 (nhằm ngày 22 đến hết ngày 23-9-Bính Ngọ)