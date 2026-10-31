Bốn điểm cầu sẵn sàng 'tiếp lửa' cho các nhà leo núi Olympia

Ngày mai (1-11) trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra.

Thời điểm này, không khí chuẩn bị tại bốn điểm cầu Phú Thọ, Hưng Yên, Khánh Hòa và Hà Nội đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng các tiết mục văn nghệ cổ vũ đã được chuẩn bị, sẵn sàng cho buổi truyền hình trực tiếp vào sáng 1-11.

Phú Thọ: Hơn 5.000 người tiếp sức cho nhà leo núi

Điểm cầu Phú Thọ trong buổi tổng duyệt ngày 31-10. Ảnh: BTC

Tại Phú Thọ, điểm cầu được đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Những ngày qua, thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ, rà soát từng khâu tổ chức, chuẩn bị cho màn cổ vũ dành cho nhà leo núi Lý Thái Dương.

Tỉnh Phú Thọ đã tổ chức sơ duyệt chương trình tại điểm cầu. Ban tổ chức cùng các đơn vị liên quan rà soát, khớp nối các nội dung theo kịch bản, từ chương trình văn nghệ chào mừng, các tiết mục biểu diễn đến phương án phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các thiết bị kỹ thuật cũng được kiểm tra, vận hành thử, bảo đảm đồng bộ và kết nối thông suốt với trường quay Đài Truyền hình Việt Nam.

Dự kiến, hơn 5.000 đại biểu, giáo viên, học sinh và người dân sẽ có mặt tại điểm cầu, cổ vũ cho Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Những ngày tập luyện vừa qua không chỉ chuẩn bị cho một chương trình truyền hình trực tiếp mà còn thể hiện tình cảm, niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và người dân Đất Tổ dành cho nam sinh.

Hưng Yên: Hàng nghìn cổ động viên hướng về Quang Minh

Không khí chuẩn bị khẩn trương tại điểm cầu Hưng Yên. Ảnh: BTC

Tại Hưng Yên, điểm cầu truyền hình được đặt ở khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam (phường Trà Lý). Không khí chuẩn bị cũng đang bước vào giai đoạn cuối, với sự tham gia của đông đảo thầy cô, học sinh và người dân địa phương.

Dự kiến, hàng nghìn cổ động viên đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh và Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn sẽ cùng hội tụ tại điểm cầu. Gia đình, thầy cô và bạn bè cũng sẽ có mặt để cổ vũ, tiếp thêm động lực cho Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình.

Với thành tích nổi bật tại các vòng thi trước, Quang Minh đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của thầy cô và bạn bè. Sự hiện diện của đông đảo cổ động viên tại điểm cầu quê nhà sẽ là nguồn động viên tinh thần để nam sinh tự tin bước vào cuộc tranh tài quan trọng.

Khánh Hòa: Khoảng 10.000 người cổ vũ tại công viên biển Bình Sơn

Điểm cầu Khánh Hòa đặt tại công viên biển Bình Sơn. Ảnh: BTC

Tại Khánh Hòa, công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình được triển khai tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải). Những ngày qua, thầy và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải cùng học sinh các trường trên địa bàn tích cực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cổ vũ Trần Võ Gia Bảo.

Đoàn Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đã huy động hơn 150 đoàn viên tham gia tập luyện, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình. Đặc biệt, màn biểu diễn trên biển của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 được kỳ vọng mang đến điểm nhấn bất ngờ cho khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp.

Dự kiến, khoảng 10.000 người sẽ có mặt tại công viên biển Bình Sơn, cổ vũ và tiếp sức cho Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Không gian điểm cầu bên bờ biển cùng sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, đoàn viên và người dân địa phương hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động trong buổi sáng chung kết.

Hà Nội: Bảo tàng Hà Nội sẵn sàng đón cổ động viên

Đông đảo học sinh cùng tham gia tập luyện chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: BTC

Tại Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội được lựa chọn làm điểm cầu tiếp sức cho Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Những ngày qua, thầy và trò nhà trường khẩn trương tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị cờ hoa, băng rôn và đạo cụ cổ vũ.

Đông đảo học sinh cùng tham gia tập luyện, phối hợp chuẩn bị các nội dung cho chương trình truyền hình trực tiếp. Không khí tại trường những ngày này rất sôi nổi, thể hiện sự háo hức, mong chờ của thầy cô và học sinh trước trận tranh tài của đại diện Thủ đô.

Bảo tàng Hà Nội sẽ trở thành điểm hẹn của thầy cô, bạn bè, người thân và đông đảo khán giả đến cổ vũ cho Anh Đức. Với sự chuẩn bị công phu, điểm cầu Hà Nội được kỳ vọng mang đến không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu, tiếp thêm động lực để nam sinh tự tin chinh phục vòng nguyệt quế.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra lúc 8h30 ngày 1-11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và ứng dụng VTVgo, kết nối trường quay Đài Truyền hình Việt Nam với bốn điểm cầu địa phương.

Bốn thí sinh tranh tài theo thứ tự vị trí gồm: Vị trí số 1 Nguyễn Huy Quang Minh (Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, Hưng Yên); vị trí số 2 Đoàn Lê Anh Đức (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); vị trí số 3 Trần Võ Gia Bảo (Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) và vị trí số 4 Lý Thái Dương (Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ).