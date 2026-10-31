Độc đáo nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Nghi lễ mừng nhà rông mới của người Jrai được tái hiện.

Trong không gian linh thiêng của buổi lễ, các nghi thức truyền thống được tái hiện với sự tham gia của già làng và đông đảo người dân. Nghi thức hiến sinh gắn với tín ngưỡng lâu đời của người Jrai được mô phỏng, trình diễn, không thực hiện việc đâm trâu trực tiếp.

Các lễ vật được dân làng chuẩn bị gồm 1 con trâu, 1 con dê, 1 con heo, 20 ghè rượu nhỏ, 1 ghè rượu lớn cùng cây nêu cao khoảng 12m và nhiều vật dụng truyền thống. Những lễ vật này thể hiện sự thành kính của cộng đồng đối với các vị thần linh, đồng thời phản ánh nét văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Jrai.

Giữa tiếng cồng chiêng ngân vang, già làng Ksor A'Mluih (làng Ia Gri, xã Biển Hồ) thực hiện nghi thức khấn cầu, gửi gắm mong ước về một cuộc sống tốt đẹp cho cộng đồng.

Già làng cầu Yang (thần linh) che chở để dân làng mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy kho, vật nuôi sinh sôi, con cháu khỏe mạnh, bình an, không đau ốm, bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, nhà rông có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Nhà rông không chỉ là công trình kiến trúc, mà còn là linh hồn của làng, nơi gắn liền với những câu chuyện kể, lưu giữ phong tục, tập quán của dân tộc.

Mong người dân làng Ia Gri tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từng bước phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân.

Festival Cồng chiêng - Tuần lễ hoa Dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya Gia Lai 2026 đang diễn ra với chuỗi sự kiện độc đáo, hấp dẫn. Trong đó, từ ngày 30/10 - 1/11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân... Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival lần này, sẽ có chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng" với màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp kéo dài 15 phút. Ngoài ra, Festival còn có các đêm nhạc ngày 7 - 8/11 với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn hấp dẫn và sôi động.