[GALLERY] Lần đầu có điểm cầu Chung kết Olympia, Phú Thọ huy động hơn 5.000 người cổ vũ

Ngày 1/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra với sự tranh tài của bốn nhà leo núi xuất sắc. Trong đó, Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, là đại diện của tỉnh Phú Thọ. Hơn 5.000 người dự kiến tập trung tại Khu vực tượng đài Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30 ngày 1/11. Theo kế hoạch, khoảng 5.000 đại biểu, cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân sẽ tham gia cổ vũ, tiếp thêm động lực cho nam sinh Đất Tổ.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban tổ chức điểm cầu gồm 24 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm Trưởng ban. Các sở, ngành, đơn vị liên quan được phân công phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, đồng bộ và đúng kịch bản.

Đến chiều nay, 31/10, công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn tất. Ban tổ chức đã tổ chức tổng duyệt tại khu vực điểm cầu, rà soát trình tự, thời lượng chương trình, phương án kết nối với Đài Truyền hình Việt Nam, vị trí biểu diễn, âm thanh, đạo cụ và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp.

Theo phương án tổ chức, gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đến từ 10 trường THPT được huy động tham gia cổ vũ. Các đội hình sẽ xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo điểm nhấn cho không gian cổ vũ tại Đền Hùng.

Trước đó, Lý Thái Dương đã xuất sắc giành chiến thắng ở các trận tuần, tháng và quý II với 200 điểm, qua đó giành tấm vé vào Chung kết năm và đưa điểm cầu Olympia đầu tiên về với Phú Thọ. Ảnh: VTV

Không chỉ là sự kiện cổ vũ một học sinh tranh tài tại sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, điểm cầu tại Đền Hùng còn là dịp để giới thiệu truyền thống hiếu học, bản sắc văn hóa, lịch sử và con người Đất Tổ tới đông đảo khán giả cả nước.

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