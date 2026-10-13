Ấm lòng người có công

Lãnh đạo xã Yên Khánh trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đón nhận thông tin về chính sách nâng mức trợ cấp đối với người có công có hiệu lực bắt đầu từ tháng 10, ông Hoàng Quốc Hiệp, thôn Khánh Vân, xã Yên Khánh, năm nay 74 tuổi, là thương binh loại 1 với tỷ lệ thương tật 81%, không giấu được niềm xúc động. Ông Hiệp cho biết: Sau khi được nâng mức trợ cấp, số tiền tôi được hưởng đã tăng thêm hơn 2 triệu đồng. Đây là khoản tiền có ý nghĩa, góp phần cải thiện cuộc sống và là nguồn động viên tinh thần giúp tôi sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cùng đón nhận niềm vui này, gia đình ông Đỗ Nguyễn Huệ ở thôn Khang Ninh, xã Yên Khánh được tăng mức trợ cấp từ 4,964 triệu đồng lên 5,361 triệu đồng. Ông Huệ phấn khởi chia sẻ: Số tiền đó giúp tôi gánh bớt một phần khoản chi hằng ngày. Ông Huệ hiện nay sức khỏe yếu, ở cùng người con gái bị nhiễm chất độc da cam nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Với ông, khoản tiền tăng thêm không chỉ giúp gia đình trang trải cuộc sống mà điều ông cảm động và trân trọng chính là chính sách của Nhà nước dành cho người có công tiếp tục được quan tâm, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Sự phấn khởi của gia đình ông Hiệp, ông Huệ cũng là cảm xúc chung của nhiều người thuộc đối tượng người có công được tăng mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo Nghị định 321. Hiện nay, xã Yên Khánh có 339 thương, bệnh binh, 36 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 2 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 67 thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất; 458 đối tượng hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, 44 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những năm qua, việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công được quan tâm đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót. Các chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần và chính sách ưu đãi khác được quan tâm thực hiện chu đáo, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trong toàn xã. Trong tháng 10, xã đã thực hiện chi trả cho các đối tượng theo mức mới, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng và thời gian theo quy định. Mức chi trả hằng tháng theo Nghị định 321 của toàn xã hơn 2,515 tỷ đồng, tăng gần 190 triệu đồng so với khoản trợ cấp chi trả hằng tháng theo mức cũ.

Đồng chí Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khánh cho biết: Địa phương xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cả hệ thống chính trị. Hằng năm, xã đều xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết; đồng thời, tổ chức các đoàn của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đến thăm những gia đình chính sách tiêu biểu. Thực hiện Nghị định 321, chúng tôi đã chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung rà soát và tiến hành chi trả theo đúng quy định. Việc tăng mức trợ cấp là nguồn động viên thiết thực đối với người có công, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh còn khó khăn và những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.

Sở Nội vụ hiện quản lý trên 204 nghìn hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, trong đó: trên 72 nghìn liệt sĩ; 5.617 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 56 nghìn thương binh, trên 31 nghìn bệnh binh; trên 2.300 người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945; 97 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; gần 3.400 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; trên 26.600 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; trên 6.700 con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trên 345 nghìn người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, Bằng khen các loại.

Đến tháng 9/2026, tổng số người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng do tỉnh chi trả trên 77.780 người (gồm 53.099 người có công và gần 24.700 thân nhân), với số kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng (một tháng) gần 250 tỷ đồng/tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung giải quyết cho trên 31.000 lượt người có công, thân nhân của người có công với cách mạng và chế độ, chính sách đối với các diện đối tượng liên quan theo quy định, bao gồm: Giải quyết chính sách ưu đãi cho người có công và thân nhân đối với 29.877 trường hợp; giải quyết trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí đối với đối với các diện đối tượng liên quan đến lĩnh vực người có công (Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg) 1.492 trường hợp.

Năm 2026, tỉnh đã thực hiện chế độ điều dưỡng cho hơn 21.400 người có công và thân nhân liệt sĩ, trong đó tổ chức đưa, đón, điều dưỡng tập trung cho 5.120 người bảo đảm an toàn, chu đáo. Triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có thành viên là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh, tính đến cuối tháng 9/2026, đã có 211/281 hộ khởi công (95 xây mới, 116 sửa chữa), 147 hộ hoàn thành (43 hộ xây mới, 104 hộ sửa chữa); 24 hộ có thay đổi nhu cầu hỗ trợ.

Thực hiện Nghị định 321, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 9093/SNV NCC ngày 17/9/2026 hướng dẫn, triển khai thực hiện đến các địa phương, đơn vị có liên quan, trong đó đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị định đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người có công với cách mạng và thân nhân người có công; chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách điều chỉnh, tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp mới theo Nghị định số 321 từ tháng 10/2026 bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Việc tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi theo Nghị định 321 không chỉ thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước để chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công với cách mạng mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.