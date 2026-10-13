Lào Cai: Gần 39.000 người đứng trước nguy cơ gián đoạn bảo hiểm y tế

Đánh giá từ cơ quan chuyên môn cho thấy, nếu nhóm đối tượng trên không tự tiếp tục tham gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh (hiện đang ở mức 92,46%) sẽ đối mặt với nguy cơ sụt giảm khoảng 2,3%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Văn Chấn tuyên truyền, phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tác động rõ rệt nhất tập trung tại 11 xã có quy mô người bị ảnh hưởng từ 1.000 nhân khẩu trở lên. Điển hình như các xã: Lục Yên (hơn 6.000 người), Quy Mông (hơn 5.000 người), Trung Tâm và Xuân Ái (cùng trên 4.000 người).

Trước nguy cơ không đạt chuẩn y tế, chính quyền cấp xã và ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường bám sát cơ sở, đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các gia đình đông nhân khẩu, cân đối thu nhập để tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các xã, phường.

Xã Xuân Ái vận động, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tiến độ bao phủ bảo hiểm y tế được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Đồng thời, các ngành phối hợp thường xuyên đối soát dữ liệu dân cư, kịp thời phát hiện thẻ sắp hết hạn để vận động người dân tái tục, bảo đảm quá trình tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn.