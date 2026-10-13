Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An

Trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vào tháng 4/2026.

Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện chế độ, chính sách cho thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt, tỷ lệ thương bệnh tật từ 81% trở lên; thương, bệnh binh tâm thần và một số đối tượng người có công, con đẻ của họ bị tâm thần theo quy định của pháp luật. Bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ nuôi dưỡng, điều dưỡng, quyền lợi về vật chất và tinh thần cho đối tượng được giao quản lý theo quy định.

Trung tâm tổ chức thực hiện điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng bảo hiểm y tế khác theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế.

Đồng thời, Trung tâm thực hiện dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và một số hoạt động dịch vụ có thu khác để khai thác hiệu quả đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm và thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An sản xuất, cung cấp dụng cụ chỉnh hình cho thương, bệnh binh, người có công với cách mạng và người khuyết tật vận động và các đối tượng khác có nhu cầu; phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường vận động, động viên, đưa đón thương binh nặng đã ổn định sức khỏe về sinh sống và hưởng các chế độ ưu đãi tại địa phương.

Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An cũng thực hiện công tác quản lý mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào…