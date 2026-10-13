Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dâng hương tại lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ngày 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Dự lễ có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Từ thông tin người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An Đông khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Theo đó, từ ngày 2-5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

Kết quả quy tập tiếp tục khẳng định giá trị của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đến nay, thành phố đã hoàn tất lấy gần 30.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ, từ giữa tháng 9 tới nay toàn lực lượng đang dồn sức cho đợt 2 chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 13/10, đã có gần 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, trong đó có một mộ tập thể. Nhiều thông tin rất có giá trị được người dân cung cấp, đang được xác minh để tiến hành làm hội thảo trước khi cất bốc.