Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chủ trì lễ khởi công xây dựng nhà ở cho Công an nhân dân tại Gia Lai

Sáng 13/10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND được xây dựng tại ô đất M3.6, đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn) do Công ty cổ phần Phú Tài làm chủ đầu tư, nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo nền tảng để CBCS yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh ý nghĩa của việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS CAND, trong đó có chính sách nhà ở.

Đây không chỉ là nhu cầu thiết yếu của mỗi CBCS mà còn là một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về nhà ở, tạo điều kiện để lực lượng CAND ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng công tác.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm dự án được thực hiện đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu bấm nút khởi công xây dựng Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu và đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm triển khai dự án đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng Công an.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sỹ Hòe, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn và nhà thầu để tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng xây dựng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở từng giai đoạn, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công trình được xây dựng đúng thiết kế và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.