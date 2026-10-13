Đưa mã QR đến từng hộ dân, tàu cá

Đưa thông tin số đến tận nhà dân

Tại Đất Mũi, đời sống người dân gắn liền với hoạt động khai thác thuỷ sản. Việc tiếp cận thông tin chính thống, nắm vững quy định pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với ngư dân trong quá trình khai thác trên biển.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ dân, tàu cá tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận thông tin số; đồng thời dán mã QR tại các vị trí phù hợp để người dân thuận tiện quét mã, tra cứu kiến thức pháp luật và thông tin đường dây nóng hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi dán mã QR tại nhà dân, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin cần thiết.

Trung tá Phạm Nam Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết: “Với ngư dân thường xuyên vươn khơi, việc tiếp cận những thông tin pháp luật được số hoá không chỉ giúp họ nắm vững, nâng cao ý thức chấp hành quy định trong hoạt động khai thác thuỷ sản, mà còn biết cách liên hệ với lực lượng chức năng khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ”.

Việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với mã QR giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, đưa chuyển đổi số gắn với nhu cầu thực tế trong đời sống và sản xuất.

Người dân được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ biên phòng

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ đội Biên phòng Cà Mau chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai gắn với đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Các hộ kinh doanh được phát tờ rơi tích hợp mã QR, cung cấp thông tin tuyên truyền và số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ.

Trung tá Phạm Nam Sơn cho biết thêm: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia gắn với ngày hội toàn quân học tập số. Nội dung tuyên truyền được định hướng theo tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm từng địa bàn, đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi dán mã QR tại các điểm sinh hoạt văn hoá của ấp, tạo điều kiện để người dân sử truy cập thông tin bằng điện thoại thông minh.

Theo Trung tá Phạm Nam Sơn, việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Chuyển đổi số từng bước trở thành công việc thường xuyên, gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Người dân tích cực phối hợp với cán bộ, chiến sĩ dán mã QR tại nhà, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật.

Ngư dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập thông tin pháp luật và các nội dung tuyên truyền cần thiết.

Từ việc đưa mã QR đến từng hộ dân, tàu cá, Đồn Biên phòng Đất Mũi đang cụ thể hoá chuyển đổi số bằng những hoạt động thiết thực. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp cận thông tin pháp luật, chủ động kết nối với lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng địa bàn biên giới biển an toàn, ổn định./.