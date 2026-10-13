120 đại biểu tập huấn nâng cao năng lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được tập huấn: Tổng quan về đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; vai trò của cơ quan nhà nước trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; công cụ và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương; trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề liên quan; xử lý tình huống và xác định các bài toán đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác.

Thông qua tập huấn, các đại biểu được cung cấp kiến thức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng, phát triển hệ sinh thái; tiếp cận các công cụ, giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Góp phần nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức và các đơn vị liên quan. Qua đó, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.