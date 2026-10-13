Quốc hội dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ và nghe báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí. Ảnh: Media Quốc hội

Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10, kéo dài khoảng 30 ngày

Trình bày báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp thứ 2 vào sáng 17/10/2026 tại Nhà Quốc hội, bế mạc ngày 21/11/2026.

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội

Về cách thức tổ chức, Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 14/11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật, gồm Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm thông tin chính xác, đúng định hướng

Để triển khai hiệu quả công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí. Việc cung cấp, phê duyệt thông tin cần bảo đảm chặt chẽ, chú trọng tính chính xác, khách quan; tránh tình trạng câu view, giật tít hoặc đưa thông tin không rõ ràng, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch suy diễn, xuyên tạc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Media Quốc hội

Văn phòng Quốc hội sẽ giao Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng làm đầu mối phối hợp với các vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, kịp thời cung cấp thông tin chi tiết về từng dự án luật, dự thảo nghị quyết.

Các cơ quan báo chí được đề nghị xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, tăng thời lượng thông tin về Kỳ họp, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và đẩy mạnh các bài phân tích chuyên sâu. Nội dung tuyên truyền cần phản ánh đầy đủ, khách quan ý kiến của đại biểu Quốc hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đối với các dự án luật, báo chí cần làm rõ sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng và những nội dung chính; đồng thời phân biệt quy định hiện hành với nội dung dự thảo và phương án đang được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, tránh gây hiểu nhầm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cũng sẽ vận hành Trung tâm Báo chí Kỳ họp tại tầng B1, Nhà Quốc hội, trang bị cơ sở vật chất và đường truyền tốc độ cao phục vụ phóng viên tác nghiệp. Thông báo báo chí hằng ngày cùng đề cương tuyên truyền chi tiết sẽ được cung cấp để hỗ trợ các cơ quan báo chí cập nhật diễn biến Kỳ họp.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị Văn phòng Quốc hội tăng cường phối hợp với các địa phương, chủ động cung cấp thông tin về chương trình tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và thông báo kết quả Kỳ họp sau khi Quốc hội bế mạc. Các cơ quan liên quan cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.