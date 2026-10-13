Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân đối với đồng chí Đại úy Đinh Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đến nhận công tác tại UBKT Tỉnh ủy từ ngày 9/10/2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định về việc biệt phái công khai sĩ quan Công an nhân dân cho đồng chí Đinh Văn Thắng

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trao Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ biệt phái cho đồng chí Đinh Văn Thắng

Cũng tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ biệt phái đối với Đại úy Đinh Văn Thắng đến nhận công tác tại UBKT Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I từ ngày 9/10/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đinh Văn Thắng, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đề nghị: Đồng chí Thắng nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và các quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, quy chế làm việc của cơ quan; đoàn kết, phối hợp, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đinh Văn Thắng, tân Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, UBKT Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Văn Thắng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo hai cơ quan. Đồng chí hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nghiên cứu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.