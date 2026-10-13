Nghệ An: Khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn và bàn giao nhà Đại đoàn kết

Ông Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 192 của Đảng ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dẫn đầu đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 192 của Đảng ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Cùng tham gia có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chỉ huy Công an xã và Ban Công tác Mặt trận các xóm Yên Bình, Thành Công.

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã trực tiếp đến gia đình anh Nguyễn Văn Ngọ và anh Nguyễn Văn Lợi để tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho hai hộ thuộc diện cận nghèo. Đây là những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, điều kiện nhà ở chưa bảo đảm, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng.

Cũng trong dịp này, đoàn đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đàm Thị Dung, thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, an toàn hơn mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động thiết thực của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Nghĩa Đồng, chăm lo cho những hộ gia đình yếu thế.

Phát biểu tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng nhấn mạnh, Đây không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tiếp tục chung tay đóng góp kinh phí, vật chất và ngày công lao động để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở. Đồng thời, mong muốn Ban chỉ đạo 192, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức đoàn thể và ban công tác mặt trận các xóm tiếp tục rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, huy động nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện công khai, đúng đối tượng và thiết thực.

Các cơ quan, đơn vi đến động viên, chia sẻ với các hộ khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động khởi công và bàn giao nhà ở lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Nghĩa Đồng trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, từng bước giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu tình nghĩa.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và giàu tình nghĩa.