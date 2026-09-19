Ấm lòng chuyến quà mỗi tháng

Căn nhà nằm trong ngõ nhỏ ở tổ 23, phường Lào Cai là nơi ông Lê Kim Cúc, 91 tuổi và bà Trần Thị Sửu, 78 tuổi đã gắn bó nhiều năm.

Tuổi cao, bệnh tật khiến cả 2 ông bà đều phải nằm một chỗ. Ông Cúc đã nằm liệt giường khoảng 10 năm, còn bà Sửu cũng mất khả năng đi lại gần một năm nay. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến việc chăm sóc hằng ngày đều do một người họ hàng gần 60 tuổi đảm nhận.

Trong căn nhà có người cần được chăm sóc, khả năng lao động gần như không còn, cuộc sống vì thế càng thêm chật vật.

Nắm được hoàn cảnh, đều đặn mỗi tháng, Hội Chữ thập đỏ phường Lào Cai phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 2 ông bà gạo, mì, dầu ăn và những nhu yếu phẩm thiết yếu.

Sự hỗ trợ được duy trì qua từng tháng, cùng những lời thăm hỏi, động viên, giúp hai ông bà vơi bớt gánh nặng chi tiêu.

Cách trung tâm phường Lào Cai khoảng 25 km, gia đình bà Đặng Thị Hoa ở tổ dân phố số 46, cũng là một trong những địa chỉ được Hội Chữ thập đỏ phường duy trì hỗ trợ hằng tháng.

Chồng mất sớm, bà không có con đẻ mà nhận nuôi 3 người con. Trong đó, 1 người mắc bệnh thiểu năng trí tuệ, nay đã hơn 30 tuổi nhưng không có khả năng lao động, vẫn cần mẹ chăm sóc.

Tuổi đã cao, bà Hoa vẫn phải lo toan cuộc sống cho gia đình. Thu nhập chủ yếu trông vào mảnh vườn, có gì thu hái được, bà lại nhặt nhạnh, đem bán để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Vì thế, những phần quà của Hội Chữ thập đỏ mang đến mỗi tháng, dù chỉ là yến gạo, thùng mì, chai dầu ăn, chai nước mắm... đều là sự hỗ trợ thiết thực, giúp bà vơi bớt phần nào nỗi lo cơm áo và có thêm điều kiện chăm sóc người con bệnh tật.

“Tuổi tôi đã cao rồi, lại một mình nuôi các con nên cuộc sống cũng vất vả. Tháng nào các cô, các chú Hội Chữ thập đỏ cũng đến hỏi thăm, tặng quà. Đó là những phần quà thiết thực, giúp tôi bớt một khoản chi tiêu trong cuộc sống, có điều kiện chăm sóc con tốt hơn” - bà Đặng Thị Hoa chia sẻ.

Với những người đang phải vất vả xoay xở vì tuổi cao, bệnh tật hoặc mất khả năng lao động, sự hỗ trợ ấy giúp họ giảm bớt một phần chi phí sinh hoạt, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Bà Phạm Thị Hân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lào Cai cho biết, sau khi Hội Chữ thập đỏ phường được thành lập, cán bộ Hội dành nhiều thời gian đi cơ sở, đến từng tổ dân phố để khảo sát, nắm tình hình những trường hợp khó khăn. Qua đó, hội phân loại từng hoàn cảnh để có cách hỗ trợ phù hợp.

Đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường Lào Cai cùng các nhà tài trợ đã khảo sát, kết nối hỗ trợ 37 địa chỉ khó khăn. Nguồn lực được huy động từ 8 tổ chức, cá nhân và các câu lạc bộ thiện nguyện. Tùy điều kiện, các đơn vị có thể trực tiếp chuẩn bị, trao quà cho các gia đình hoặc gửi nguồn lực để Hội Chữ thập đỏ phường thay mặt trao tặng, cũng có những trường hợp cùng cán bộ Hội đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Hân - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Lào Cai cho biết, mỗi gia đình sẽ nhận những phần quà là gạo, mì, dầu ăn và các nhu yếu phẩm trị giá khoảng 400 nghìn đồng mỗi tháng. Với những trường hợp có nhiều người cùng mắc bệnh, phải điều trị dài ngày, mức hỗ trợ có thể cao hơn, gồm cả quà và tiền mặt. Đặc biệt, với trẻ mồ côi, người già cô đơn và những hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi sẽ cố duy trì sự hỗ trợ lâu dài.

Trong số các đơn vị đang tham gia hỗ trợ, Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai hiện đồng hành với 8 địa chỉ. Hằng tháng, các thành viên trong câu lạc bộ đều sắp xếp thời gian để cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường trực tiếp đến thăm các gia đình.

Các thành viên trong câu lạc bộ ai cũng có công việc riêng, có khi cũng rất bận, nhưng chúng tôi cố gắng sắp xếp mỗi tháng một buổi để cùng nhau đi đến tận nơi thăm các gia đình. Qua mỗi lần đến thăm, chúng tôi cũng hiểu thêm hoàn cảnh của từng gia đình, biết họ đang cần gì để những lần hỗ trợ sau có thể thiết thực hơn. Chị Nguyễn Phương Thúy - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái tim nhân ái Lào Cai

Hơn một năm qua, những phần quà vẫn được trao đều đặn đến các gia đình khó khăn mỗi tháng. Giá trị mỗi phần quà có thể không lớn, nhưng sự quan tâm được duy trì qua từng tháng lại mang một ý nghĩa khác.

Đó là khi những người đang gặp khó khăn biết rằng, trong lúc cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những người xung quanh.

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ phường Lào Cai vẫn tiếp tục rà soát, nắm những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời vận động thêm các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ để kịp thời giúp đỡ những gia đình khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.