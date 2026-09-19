Nghĩa tình quê hương gửi đến bà con khó khăn

Đoàn trao 100 kg gạo, 100 phần quà nhu yếu phẩm và nón bảo hiểm đến các gia đình.

Các phần quà do Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh vận động và đóng góp, nhằm hỗ trợ bà con có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (khu vực Cà Mau) cùng đại diện Ban liên lạc trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Bên cạnh trao quà, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (khu vực Cà Mau) còn thăm hỏi, động viên các gia đình.

Hoạt động góp phần tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Tưởng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (khu vực Cà Mau), trao tặng và hướng dẫn người dân đội nón bảo hiểm đúng cách.

Những phần quà nghĩa tình được trao đến người dân.

Đây cũng là dịp những người con quê hương Cà Mau đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh hướng về quê nhà bằng những việc làm thiết thực, chia sẻ với các gia đình còn khó khăn./.